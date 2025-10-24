Obavijesti

POSVETA U MALMÖU

Evo što se krije iza transparenta Dinamovih navijača u Švedskoj

Piše Issa Kralj,
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Mislav Vučetić Kure bio je jedan od vođa navijačke skupine Bad Blue Boysa, a umro je 2023. godine. Bio je kickboks trener, a na godišnjicu smrti navijači su mu posvetili koreografiju tijekom utakmice protiv Malmöa

U trećem kolu Europske lige Dinamo je na gostovanju u Malmöu izvukao jedan bod nakon remija 1-1. Gostujuća momčad imala je glasnu podršku s tribina gdje su ih bodrili navijači Bad Blue Boysa

Oni su tijekom utakmice na ogradu gostujuće tribine izvjesili veliki transparent "Blue Hooligans". Transparent prikazuje muškarca koji pali cigaretu, uz natpis "Violence in our minds", odnosno, prevedeno na hrvatski, "nasilje u našim glavama". Riječ je o pjesmi benda The Last Resort, kako su kasnije otkrili iz skupine, uz dublju poruku.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Oglasila se i navijačka skupina koja je na službenom kanalu na Telegramu otkrila razlog postavljenog transparenta kao i čovjeka kojemu je posvećen.

- Buntovnik, idealist, sportaš i navijač. Na današnji dan prije dvije godine napustio nas je naš brat i prijatelj Mislav Vučetić Kure kojem je posvećena koreografija s današnje utakmice - napisali su u objavi Bad Blue Boysi i dodali kako se radi o aluziji na grafit lika Bugsbyja iz filma Trainspotting.

