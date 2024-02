Evo tko će sve igrati u Superligi: 'Mogla bi početi iduće sezone'

Predsjednik španjolskog prvoligaša Barcelone Joan Laporta izjavio je u petak u intervjuu za radio RAC1 da bi Superliga, čiji projekt podupiru njegov klub i Real Madrid, mogla "započeti već sljedeće sezone".

- Superliga bi mogla započeti sljedeće sezone, ili 2025./2026. Ako to ne bude slučaj, ponovno ću razmotriti" pitanje - rekao je Laporta.

Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Dvanaest klubova predvođenih Barcelonom i Real Madridom je 2021. objavilo pokretanje vlastitog privatnog natjecanja s ogromnim komercijalnim potencijalom i ciljem da se natječu s Ligom prvaka, koju organizira UEFA. Krovna europska nogometna organizacije je odmah, uz potporu Fife, odgovorila prijetnjom buntovnim klubovima sankcijama i izdala pravila kojima je cilj spriječiti stvaranje ovog disidentskog natjecanja.

No, krajem prosinca 2023. Europski sud pravde presudio je da su Uefina pravila u suprotnosti sa zakonom o tržišnom natjecanju. Unatoč ovoj odluci, nastanak Superlige i dalje se čini vrlo hipotetskim, budući da je Europski sud pravde pojasnio da to ne znači da je njezino stvaranje "moralo biti odobreno". Za Laportu, međutim, to vjerojatno znači ponovno pokretanje projekta Superlige, iako se čini da velika većina klubova koji su u početku bili za njezino stvaranje sada moraju odustati od toga podržavajući UEFA-u, poput engleskih momčadi.

- Mene činjenica da Englezi nisu u tome čini zadovoljnim. Baš me briga. Oni ionako već imaju svoju Superligu, odnosno Premier ligu Superliga znači da 'na stol' stavljate klub koji će sudjelovanjem u ovom natjecanju zaraditi najmanje 100 milijuna eura, a da pritom ne mora osvojiti ni Ligu prvaka - nastavio je, nastojeći opisati natjecanje kao "kontinentalnu Superligu" u kojoj bi mogli sudjelovati Inter, Milan, Napoli, Roma, Barcelona, Madrid, Marseille, tri portugalske momčadi Sportinga, Benfica i Porto, Ajax, Feyenoord i PSV Eindhoven te Anderlecht i Club Brugge.

- To čini 16 ili 18 momčadi. Mislim da bi bilo bolje imati 16", zaključio je, podsjetivši da je. kada je Europski kup klubova prvaka stvoren 1955., vrlo malo momčadi sudjelovalo u njemu i kasnije je postao glavno natjecanje u Europi.