Evo tko je bugarsko čudo od djeteta koje je odvelo Dinamo do utakmice s Real Madridom
Dinamov junior Kalojan Božkov stigao je u ljeto 2024. iz Ludogoreca u Lokomotivu, a onda već u kolovozu 2025. preselio u Maksimir. Kapetan je bugarske U-19 vrste, jedan od zanimljivijih talenata Dinama...
Dinamova juniorska momčad plasirala se u polufinale Premier League International kupa, izborila dvoboj s najvećim nadama madridskog Reala! Nogometaši Jerka Leke u srijedu su, poslije velikog preokreta, svladali Valenciju 4-3, stigli među četiri najbolje momčadi ovoga natjecanja.
