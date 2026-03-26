Evo tko je ikona Valderrama i kako Kolumbijac izgleda danas

Gotovo da ne postoji ljubitelj nogometa koji se ne sjeća plave, guste grive koja je lepršala svjetskim travnjacima devedesetih. Carlos Valderrama (64), poznatiji pod nadimkom 'El Pibe' (Klinac), bio je puno više od frizure. Bio je mozak i srce zlatne kolumbijske generacije, virtuoz s loptom čija su dodavanja imala oči i nogometaš koji je postao globalni simbol jedne ere. Iako je kopačke odavno objesio o klin, njegova ostavština živi i danas, a 'El Pibe' je jednako aktivan kao i u danima najveće slave.

Maestro s loptom i kapetan zlatne generacije

Carlos Alberto Valderrama Palacio rođen je 2. rujna 1961. u Santa Marti, a njegova karijera postala je sinonim za kreativnost na poziciji ofenzivnog veznog. Njegov pregled igre, mirnoća pod pritiskom i sposobnost da jednim potezom izbaci cijelu obranu ostali su upisani u nogometne anale. Kao kapetan, predvodio je Kolumbiju na tri uzastopna Svjetska prvenstva - 1990., 1994. i 1998. godine.

Za nacionalnu vrstu odigrao je čak 111 utakmica, što ga dugo vremena činilo rekorderom, a pritom je zabio 11 golova. Njegov utjecaj bio je toliki da je dvaput proglašen za najboljeg nogometaša Južne Amerike, 1987. i 1993. godine. Vrhunac priznanja stigao je 2004. kada ga je legendarni Pelé uvrstio na popis FIFA 100, među 125 najboljih živućih nogometaša svijeta.

Od Kolumbije, preko Europe do pionira u SAD-u

Valderramina klupska karijera bila je jednako bogata i raznolika kao i njegov karakter. Počeo je u domovini, u klubu Unión Magdalena, a trag je ostavio i u velikanima poput Millonariosa i Deportivo Calija. S Atlético Juniorom je osvojio dva naslova prvaka Kolumbije, 1993. i 1995. godine.

Njegov talent odveo ga je i u Europu. Prvo je zaigrao za francuski Montpellier, s kojim je 1990. osvojio Kup Francuske, a potom je proveo sezonu u španjolskom Real Valladolidu. Ipak, jedan od najvažnijih dijelova njegove karijere dogodio se pred sam kraj, kada je postao jedno od prvih velikih imena američke profesionalne lige (MLS). Igrajući za Tampa Bay Mutiny, Miami Fusion i Colorado Rapids, Valderrama je pomogao popularizirati nogomet u SAD-u. Već u prvoj sezoni MLS-a, 1996. godine, proglašen je najkorisnijim igračem (MVP) lige, a do danas je ostao drugi najbolji asistent u povijesti natjecanja sa 114 asistencija.

Nepromijenjeni imidž i novi poslovi

I danas, u 65. godini života, Carlos Valderrama je vjeran svom imidžu. Njegova prepoznatljiva frizura i dalje je tu, doduše nešto svjetlija i sijeda, ali jednako impresivna. No, život nakon nogometa za njega nije mirovina. Aktivan je kao stručni komentator i nogometni analitičar za razne sportske mreže, gdje s jednakom strašću analizira utakmice kolumbijske reprezentacije i MLS-a.

Osim toga, "El Pibe" se bacio i u poduzetničke vode. Vlasnik je nogometne akademije, ali i poslova koji nemaju veze s nogometom - posjeduje farmu avokada i tvornicu čipsa. U sretnom je braku sa suprugom Claribeth Galván i otac je šestero djece. Koliko je velik njegov značaj za Kolumbiju, najbolje svjedoči brončani kip visok gotovo sedam metara koji je podignut u njegovu čast u rodnom gradu Santa Marti.