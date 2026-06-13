U nedjelju u 19 sati igraju Njemačka i Curacao, a u 22 sata slijedi dvoboj Nizozemske i Japana. U ponedjeljak u 1 igraju Obala Bjelokosti i Ekvador, a u četiri Švedska i Tunis
DNEVNI RASPORED
Evo tko sve igra na Svjetskom prvenstvu u nedjelju, 14. lipnja i ponedjeljak, 15. lipnja
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U nedjelju u 19 sati igraju Njemačka i Curacao, a u 22 sata slijedi dvoboj Nizozemske i Japana. U ponedjeljak u 1 igraju Obala Bjelokosti i Ekvador, a u četiri Švedska i Tunis. Sve utakmice pratite uživo na 24sata.hr.
14.6., 19.00: Njemačka - Curaçao (Houston)
14.6., 22.00: Nizozemska - Japan (Dallas)
15.6., 1.00: O. Bjelokosti - Ekvador (Philadelphia)
15.6., 4.00: Švedska - Tunis (Monterrey)
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