Kapetan Obale Bjelokosti Franck Kessié već godinama slavi golove jedinstvenim pokretom, diže ruku prema glavi, u znaku vojnog pozdrava. Iza naizgled jednostavne geste krije osobnu priču o ocu kojeg je izgubio u ratu
Proslava gola Francka Kessiea krije veliku obiteljsku tragediju
Kapetan Obale Bjelokosti, Franck Kessie (29), zabio je vodeći gol protiv Njemačke u dvoboju drugog kola skupine E na Svjetskom prvenstvu te proslavio pogodak na prepoznatljiv način. Ruku je podigao prema sljepoočnici, u gesti koja podsjeća na vojni pozdrav.
Taj pokret prvi put je pokazao u Italiji, dok je nosio dres Atalante, a kasnije ga je zadržao u Milanu i Barceloni te u dresu Obale Bjelokosti. Iako djeluje poput jednostavne proslave, veznjak je još ranije otkrio zašto je gesta toliko važna baš njemu.
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Pokretanje videa...
Govoreći prije nekoliko godina za španjolske medije, Kessié je objasnio da gestom odaje počast svom ocu koji je služio u vojsci, a kasnije poginuo u ratu.
🚨🇨🇮 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | FRANCK KESSIÉ (29) SCORES HIS FIRST EVER WORLD CUP GOAL! ✅— EuroFoot (@eurofootcom) June 20, 2026
The goal comes in a crucial match vs Germany, what a moment for the captain. 🧡💚 pic.twitter.com/ygGlbSBNi8
Prisjetio se da je kao dijete kod kuće gledao oca kako pozdravlja starije po činu, pokretom poštovanja koji je zapamtio zauvijek i koji danas ponavlja nakon svakog pogotka.
Obala Bjelokosti sanja o povijesnom prolasku skupine na Svjetskom prvenstvu, a utakmica protiv Njemačke mogla bi odlučiti pobjednika skupe E.
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