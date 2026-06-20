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KAPETAN OBALE BJELOKOSTI

Proslava gola Francka Kessiea krije veliku obiteljsku tragediju

Piše Bruno Lukas,
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Proslava gola Francka Kessiea krije veliku obiteljsku tragediju
Foto: Phil Noble

Kapetan Obale Bjelokosti Franck Kessié već godinama slavi golove jedinstvenim pokretom, diže ruku prema glavi, u znaku vojnog pozdrava. Iza naizgled jednostavne geste krije osobnu priču o ocu kojeg je izgubio u ratu

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Kapetan Obale BjelokostiFranck Kessie (29), zabio je vodeći gol protiv Njemačke u dvoboju drugog kola skupine E na Svjetskom prvenstvu te proslavio pogodak na prepoznatljiv način. Ruku je podigao prema sljepoočnici, u gesti koja podsjeća na vojni pozdrav.

Taj pokret prvi put je pokazao u Italiji, dok je nosio dres Atalante, a kasnije ga je zadržao u Milanu i Barceloni te u dresu Obale Bjelokosti. Iako djeluje poput jednostavne proslave, veznjak je još ranije otkrio zašto je gesta toliko važna baš njemu.

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Govoreći prije nekoliko godina za španjolske medije, Kessié je objasnio da gestom odaje počast svom ocu koji je služio u vojsci, a kasnije poginuo u ratu.

Prisjetio se da je kao dijete kod kuće gledao oca kako pozdravlja starije po činu, pokretom poštovanja koji je zapamtio zauvijek i koji danas ponavlja nakon svakog pogotka.

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Foto: Kevin Sousa/REUTERS

Obala Bjelokosti sanja o povijesnom prolasku skupine na Svjetskom prvenstvu, a utakmica protiv Njemačke mogla bi odlučiti pobjednika skupe E.

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