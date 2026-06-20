Proslava gola Francka Kessiea krije veliku obiteljsku tragediju

Kapetan Obale Bjelokosti, Franck Kessie (29), zabio je vodeći gol protiv Njemačke u dvoboju drugog kola skupine E na Svjetskom prvenstvu te proslavio pogodak na prepoznatljiv način. Ruku je podigao prema sljepoočnici, u gesti koja podsjeća na vojni pozdrav.

Taj pokret prvi put je pokazao u Italiji, dok je nosio dres Atalante, a kasnije ga je zadržao u Milanu i Barceloni te u dresu Obale Bjelokosti. Iako djeluje poput jednostavne proslave, veznjak je još ranije otkrio zašto je gesta toliko važna baš njemu.

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Govoreći prije nekoliko godina za španjolske medije, Kessié je objasnio da gestom odaje počast svom ocu koji je služio u vojsci, a kasnije poginuo u ratu.

🚨🇨🇮 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | FRANCK KESSIÉ (29) SCORES HIS FIRST EVER WORLD CUP GOAL! ✅



The goal comes in a crucial match vs Germany, what a moment for the captain. 🧡💚 pic.twitter.com/ygGlbSBNi8 — EuroFoot (@eurofootcom) June 20, 2026

Prisjetio se da je kao dijete kod kuće gledao oca kako pozdravlja starije po činu, pokretom poštovanja koji je zapamtio zauvijek i koji danas ponavlja nakon svakog pogotka.

Foto: Kevin Sousa/REUTERS

Obala Bjelokosti sanja o povijesnom prolasku skupine na Svjetskom prvenstvu, a utakmica protiv Njemačke mogla bi odlučiti pobjednika skupe E.