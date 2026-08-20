Evo zašto Hajduk protiv Rakowa ne igra u domaćim dresovima

Pred nogometašima Hajduka na Poljudu je prva utakmica 4. pretkola za Konferencijsku ligu u kojoj im je protivnik poljski Rakow. Iako Splićani igraju pred domaćom publikom, 'bijeli' će na Poljudu igrati u trećoj garnituri dresova.

Svaki dan na dan europske utakmice je sastanak predstavnika jednog i drugog kluba sa službenim osobama te se na tom sastanku određuju svi detalji, uključujući i dresove. Tako je bilo i u utakmici protiv Pafosa, kada je od Hajduka traženo da se promijeni garnitura te da se ne igra u Hajdukovoj klasičnoj garnituri koja se sastoji od bijele majice, plavih hlača i plavih čarapa. Hajduk je tada morao mijenjati samo čarape, a ovog puta su predstavnici Uefe tražili da se promijeni cijela garnitura jer će biti previše slična bojama gostima iz Poljske.

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Pravilo je da gostujuća ekipa donosi dvije različite garniture dresova, a da se domaća momčad mora prilagoditi. Ako ne postoji mogućnost prilagodbe, onda moraju kombinirati. Hajdukova garnitura bila bi preslična Rakowu pa će se Hajduk morati prilagoditi.

Prema pravilu Uefe koje se mijenjalo prije nekoliko godina, ako sudac na licu mjesta primijeti da bi boje dviju momčadi mogle dovesti do zabune, konačna odluka o bojama donosi se u dogovoru s UEFA-inim delegatom utakmice i UEFA-inom administracijom. U pravilu, u takvim slučajevima domaća momčad mora promijeniti boje.