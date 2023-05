Evo zašto nije nevažno završio peti ili osmi u HNL-u: Razlika u raspodjeli novca je ogromna!

Sedmoplasirani Slaven Belupo (41 bod) i osmoplasirana Lokomotiva (38 bodova) sastaju se u petak od 18 sati u sklopu 34. kola HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi smo jedna obitelj

Po 42 boda imaju Varaždin i Istra 1961. Spomenuta četvorka teško će do Europe, ali nije isto hoće li neki klub završiti peti ili osmi. Peti će dobiti oko 915.000 eura, a osmi oko 780.000. Razlika je 135.000 eura!

Deset hrvatskih prvoligaških klubova dijeli 9,29 milijuna eura od TV prava, s time da je 50 posto (4,65 milijuna eura) fiksno, a ostatak na osnovu plasmana na kraju sezone. K tome, 132.723 eura pripast će kao ‘padobran’ posljednjeplasiranom klubu, koji ispada u niži rang, dogovoreno je prošle godine.

Kako se dijeli novac?

Čabraja: Rekuperirali smo se nakon Hajduka

- Ovosezonski ogledi sa Slavenom bili su tvrdi i zahtjevni susreti. Svaka momčad ima pobjedu 1-0 uz jedan remi bez golova. Prošlotjedna utakmica bila je fizički i psihički vrlo zahtjevna za moje igrače (poraz od Hajduka na Kranjčevićevoj 3-0, nap. a.), no rekuperirali smo se, skupili, dobro treniramo i spremni smo za susret na Kušek Apašu - rekao je trener Lokomotive Silvijo Čabraja.

Dodao je...

- Još su tri utakmice do kraja sezone, dat ćemo sve od sebe kako bismo pobjedama ostvarili što bolji plasman na tablici. Želimo se vratiti iz Koprivnice s bodovima.

Zekić: Lokomotiva je svoju priču stvarala 10 godina

Utakmicu je najavio i trener Slavena Zoran Zekić (49).

- Zanimljiva utakmica i protivnik, ulog je još uvijek dosta velik, jer nije isto na kojoj ćemo poziciji završiti i moja je velika želja da zaista ovo sve završi u dobrom tonu i da u pozitivi odemo svi skupa na odmor - kazao je Zekić.

On na kraju sezone napušta Slaven. Uprava kluba želi promijeniti politiku i okrenuti se mladim igračima, poput Lokomotive.

- Mogu se samo pridružiti pohvalama. Odigrali su nekoliko fantastičnih utakmica ove godine, ali to je priča koja se slaže desetak godina. Imaju sustav i proces u kojem igrači iz omladinskog pogona ulaze u prvu momčad pripremljeni na ono što ih čeka. S druge strane, volio bih da mi budemo rasterećeniji u svakom smislu, da budemo jači na lopti i u trci, da budemo što okomitiji, no puno toga zavisi od raspoloženja igrača. Nadam se da će nam domaći teren ovaj put biti prednost.

'Crnac je najtraženiji'

Uz Zekića je na konferenciji bio krilni napadač Ante Crnac (19). Zekić ga je nahvalio. Ove sezone odigrao je 35 utakmica uz šest golova i dvije asistencije.

- Jako sretan s Antinim napretkom i razvojem. Zabio je dosta ključnih golova, ali može još i bolje, treba samo raditi i razmišljati o detaljima o kojima govorimo. Ponekad izgleda malo pospan, ali ima još dosta rezervi u sebi. Ima tek 19 godina, pritiska nema, neka samo uživa u nogometu. Zna što smo prošli u ovih godinu i pol dana, bio je bez samopouzdanja, bio je najtiši i prvih pola godine mislili smo da ne priča, a sad je postao jedan od najglasnijih, naravno, kad ga ja ne čujem.

Ima li za Zekića ponuda?

- Ante ima 19 godina i puno se priča o njegovoj prodaji. Treba se malo maknuti od toga svega, iako to nije lako. Zadnjih mjeseci taj transfer potencira se na više strana, sve to dolazi do njega, a on se mora koncentrirati na nogomet i treninge. Sve ostalo će doći samo po sebi. Naravno da postoji, za njega postoji najveći interes. Puno je razgovora oko toga, mogli smo transfer realizirati i na zimu, ali smatrao sam da je prerano - rekao je Zekić pa pojasnio:

- Odlično se razvija ovdje, a klub će dalje odlučiti s Antom i roditeljima na koju će to stranu sve otići. Međutim, nije bit prodaje samo prodaja, već to treba strateški odraditi, gdje će ići i što taj klub namjerava s njim u budućnosti. On nije igrač za godinu dana, već za sljedećih 10.

Najčitaniji članci