Evo zbog koje je trojice igrača Gattuso navodno poludio! Samo je Melnjak dobitnik priprema...

Uobičajeno je da se nakon završetka priprema rade procjene tko je dobitnik, a tko gubitnik, tko se uspio nametnuti treneru i izboriti za poziciju koju možda nije imao, odnosno koga su pripreme koštale gubitka standardne pozicije. Ovoga puta, nakon povratka Hajduka iz Španjolske, pripreme su ostale u drugom planu, a za to se pobrinuo trener Gennaro Gattuso, koji se nakon poraza od trećeligaša Murcije obrušio na neke igrače:

Pokretanje videa... 00:47 Michele Šego danas potpisuje za Hajduk! Splićani će ga platiti manje, evo koliko ide Varaždinu | Video: 24sata/Video

- Ovo je bilo loše, jako loše, ništa nije išlo kako treba. Najveći problem vidim u pristupu. Jako sam ljutit, objasnit ću i zašto. Prošle sezone Hajduk je na polusezoni osvojio 38 bodova, a u drugom dijelu 26. Ova utakmica je znak da se to lako može ponoviti. Ova je utakmica bila za k**ac! Teren treba govoriti. Ne zanimaju me imena. Onaj tko neće dati sve od sebe na terenu ima još 12 dana i može otići. Razumijem da postoji umor, ali želim pravi pristup. To nije bio slučaj. Dres Hajduka mora se poštovati, pristup mora uvijek biti maksimalan. Tko to nema, taj nema što raditi ovdje - kazao je ljutiti trener Hajduka.

Foto: HNK Hajduk

Nije Gattuso imenovao nikoga, ali svi koji su gledali utakmicu vidjeli su kardinalnu pogrešku Šarlije, vidjeli su jako loše izdanje Dialla, vidjeli su potpuno nevidljivog Trajkovskog... Od postave koja je započela utakmicu s Murcijom, nitko nije briljirao, manje loši od ostalih bili su Biuk i Krovinović, te "dječji vrtić" koji je dobio priliku pred kraj utakmice, kada su složili nekoliko lijepih prilika.

- Ljuti me što sam vidio kada su zadnjih 20 minuta ušla djeca u igru, oni su stvarali šanse, igrali, a stariji nisu prije toga odradili kako treba. Imamo deset dana da se uozbiljimo. Ovo je prvi znak da se može ponoviti prošla sezona, trebamo čitati te znakove i biti mudri - zaključio je ljutiti Gattuso.

Koprivnica: Slaven Belupo i Hajduk susreli se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ostaje za vidjeti kako će se Gattusove riječi reflektirati na minutažu i status pojedinih igrača, ali ako je suditi po viđenom, manje-više svi standardni će i dalje ostati standardni, dok će pričuve morati čekati neku novu priliku za dokazivanje, ako je uopće dobiju.

Ako baš moramo izdvojiti nekoga od pričuva tko bi se mogao probiti u postavu onda je to Dario Melnjak, koji je odigrao puno bolje i ozbiljnije od Dialla. Vidjet ćemo što će Gattuso napraviti kad se momčad kompletira i kad joj se priključi Šego, vjerojatno i Mlakar, hoće li Hajduk odigrati i još koju pripremnu utakmicu. Ali ako moramo danas kuvertirati postavu koja će zaigrati sljedeće nedjelje protiv Slaven Belupa i koja će iznijeti proljeće, onda će kičmu momčadi po linijama činiti Lučić, potom Uremović i Prpić, Krovinović i Rakitić te Livaja.

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Šest je, dakle, standardnih, za Melnjaka smo najavili kako bi mogao uzeti mjesto Diallu, Hrgović je prvi kandidat za poziciju desnog beka jer Gattuso Sigura vidi u veznom redu, za jednu poziciju borit će se Kalik i Pukštas, a za krilne Šego i Biuk lijevo, te Bamba i Durdov desno. S tim da treba računati i na Mlakara, koji može igrati i na krilnoj poziciji i kao druga špica, ali i kao jedina špica ako Gattuso odluči povući Livaju u sredinu. To bi značilo da Kalik ili Pukštas gube mjesto u postavi.

Foto: Robert Matic

Dodajmo tome i Žapera, koji se vraća nakon ozljede, i grupu mladih koji će čekati pokoju minutu. I to je manje-više to, kadar s kojim Hajduk kreće u borbu za trofeje. Naravno, ako sportski direktor Francois Vitali ne iznenadi i Gattusa i nas i dovede neko veliko ime, za što trenutno ne postoje naznake.

Kako će se Gattuso postaviti prema onima koji su ga razljutili na pripremama, hoće li im dati još jednu priliku od nedjelje kad se momčad opet okupi ili će proći kao Moufi kojeg je vrlo brzo zamrznuo na klupi dok se ovaj nije odlučio na odlazak?