Gattuso poludio nakon poraza: Igrali smo za k**ac! Oni kojima se ne da, imaju 12 dana da odu

Hajduk je porazom 1-0 od španjolskog trećeligaša Murcije zaključio pripreme u Alicanteu. Trener Gennaro Gattuso priliku je dao mladima i onima koji su igrali manje. Bez obzira na to, Talijan je nakon susreta bio razočaran.

POGLEDAJTE VIDEO: Michele Šego u Hajduku

Pokretanje videa... 00:47 Michele Šego danas potpisuje za Hajduk! Splićani će ga platiti manje, evo koliko ide Varaždinu | Video: 24sata/Video

- Loše, jako loše. Ništa nije išlo kako treba. Najveći problem vidim u pristupu. Jako sam ljutit, objasnit ću i zašto. Prošle sezone Hajduk je na polusezoni osvojio 38 bodova, a u drugom dijelu 26. Ova utakmica danas je znak da se to lako može ponoviti. Ova je utakmica bila za k**ac. Teren treba govoriti. Ne zanimaju me imena. Onaj tko neće dati sve od sebe na terenu ima još 12 dana i može otići. Razumijem da postoji umor, ali želim pravi pristup. To danas nije bio slučaj. Dres Hajduka mora se poštovati, pristup mora uvijek biti maksimalan. Tko to nema, taj nema što raditi ovdje.

Kakav je plan za idućih deset dana?

- Zadovoljan sam kako smo radili na pripremama. Ovo je najbolji posao na svijetu da nema utakmica. Ali, teren je taj koji treba govoriti. Ono što me ljuti je to što sam vidio kada su zadnjih 20 minuta ušla djeca u igru, oni su stvarali šanse, igrali, a stariji nisu prije toga odradili kako treba. Imamo deset dana da se uozbiljimo. Ovo je prvi znak da se može ponoviti prošla sezona. Trebamo čitati te znakove i biti mudri - rigao je vatru Gattuso, prenosi Germanijak.