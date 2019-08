Evra: Četiri sam mjeseca igrao s komadom piletine u kopački!

Otišao sam kod lokalnog mesara i rekao mu: "Dat ćete mi komad piletine. Ali maleni. Stavit ću ga u kopačku". Riječi su to Patrica Evre, francuskog beka koji je u ponedjeljak objavio kraj svoje igračke karijere.

Bivši francuski reprezentativac poznat je po svom slobodnom duhu, često to pokazuje na društvenim mrežama gdje objavljuje videa iz svog doma. Ponekad su oni uistinu duhoviti, a ponekad jednostavno pređe granicu dobrog ukusa. Napravio je to u još jednoj epizodi s piletinom. U studenom je na Instagramu objavio video pripremanja pileta za Dan zahvalnosti, ali zapravo se nad njime iživljava, sirovo pile grize, liže, noge stavlja u usta, pljuje po njemu,... Ono što je trebalo biti zabavno, na kraju je ispalo odvratno.

Piletina mu osigurala transfer u United

Posebna veza Evre i piletine zapravo seže daleko u prošlost, u same početke njegove igračke karijere. Otkrilo se to tek sada i to nakon što je anegdotu ispričao u priči za Players' Tribune. Naime, nakon što se ozlijedio igrajući za Francusku U21 reprezentaciju, Evra je jedva mogao hodati, a problem je riješio zahvaljujući savjetu jednog od zaposlenika Monaca, kluba u kojemu je tada igrao.

- Netko iz kluba mi je rekao: "Zašto jednostavno ne probaš sa starom školom? Samo ubaci piletinu u kopačku". Zvučalo je prilično ludo ali, znate mene, ja sam otvoren za sve. Tako da sam otišao kod svog lokalnog mesara i rekao mu: "Dat ćete mi komad piletine. Ali maleni. Stavit ću ga u kopačku" - otkrio je Evra.

- Smijao mi se. Ali ja sam kući otišao s piletinom. Naručio sam nove kopačke: jednu u veličini 42,5, a drugu broj 44. Pokušao sam šutnuti loptu. Oh. Nije bilo loše. Boljelo me je i dalje, ali je bilo podnošljivo. Iduća četiri mjeseca igrao sam s piletinom u kopački.

- Nisam trenirao s mesom, majka mi nikada ne bi oprostila takvo razbacivanje hranom, ali prije svake utakmice bih posjetio mesara. Odmah je znao po što sam došao. Piletina mi je pomogla da igram toliko dobro da sam u siječnju 2006. godine potpisao za Manchester United - rekao je.

U Unitedu je ostao do 2014. godine, osvojio na Old Traffordu Ligu prvaka i pet puta je bio prvak Engleske. U ljeto 2014. godine je preselio u Juventus u kojem se zadržao do zime 2017. Tada je otišao u Marseille u kojemu mu je presudilo udaranje jednog navijača. Klub ga je potjerao, a on je potpisao za West Ham. Nakon što je posljednju godinu bio bez kluba, otišao je u mirovinu.

U dresu francuske reprezentacije odigrao je 81 utakmicu.