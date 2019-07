Renault otklizao sa staze izvan utrke! Kamion završio u jarku

Renaultu u F1 ne ide na Grand Prix pistama, a kad te neće onda te neće ni na auto-putevima.

F1 karavani ubrzano sele sa Velike nagrade Njemačke u Budimpeštu gdje se ovog vikenda Grand Prix vozi na Hungaroringu. Renaultov kamion sa skupom momčadskom opremom otklizao je s autoputa u sjevernoj Mađarskoj, u blizini Gyora:

U pomoć su priskočili vatrogasci i helikopter sa spasilačkom službom mađarskih auto-cesta jer vozač je bio zaglavljen u nagnutoj kabini.

Iz francuske su momčadi potvrdili da je vozač njihovog kamiona prevezen u bolnicu, ali prošao je bez ozljeda te se oporaviti treba prije svega od - šoka.

