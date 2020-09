Fabregas o traumi iz djetinjstva: 'Otišao sam na kat i lupao u zid'

<p>Sjećam se da je bila nedjelja. Pozvao nas je otac i rekao da je obiteljski sastanak. Mislio sam da će nam reći da je mama trudna jer je sve bilo normalno. Kada nam je rekao šokirao sam se. Otišao sam na kat i udarao sam u zid, prisjetio se <strong>Cesc Fabregas </strong>najtežeg trenutka u svome djetinjstvu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cesca 'vesele' poljupci sa suprugom</strong></p><p>Naime, bilo mu je tek 14 godina kada su se njegovi roditelji odlučili rastati. </p><p>- To je bio najteži trenutak u mom životu, zbog toga se i danas osjećam loše. Imao sam 14 godina kada su mi se roditelji razveli. To je nešto što nosim u sebi pola života, ali uvijek s nekom tugom, još to nisam prebolio. Mislim da će zauvijek ostati tako - priznao je. </p><p>Fabregas doista rijetko govori o ovakvim detaljima svog privatnog života i većinom se kroz karijeru trudio da njegova igra govori sama za sebe, a da mu se u privatni život ne zadire pretjerano. </p><p>- Bio sam dječak s jasnim idejama, imao sam stabilan život, ali to mi je slomilo srce. Sestra je to drugačije podnijela jer se može prilagoditi, ali za mene je to bio veliki problem - priznao je Cesc.</p><p>Podsjetimo, taj isti dječak je samo dvije godine nakon odselio od majke. Sa 16 godina je otišao u London kako bi se priključio Arsenalu, a potom je igrao i u dresovima Barcelone i Chelseaja. Trenutno je član Monaca gdje ga treniraju naša braća Kovač. Točnije, trenutno ga trenira Robert dok je Niko u samoizolaciji zbog korona virusa. </p><p>- Nogomet je bio moj izlaz. On mi je pomogao da zaboravim na probleme i uživam u životu - zaključio je slavni nogometaš. </p>