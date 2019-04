Fair play profesor: Priznao sam sucu da sam zabio gol rukom...

Svjedoci smo da se nogometaši u igri služe raznim sredstvima kako bi postigli pogodak. Vrlo često simuliraju, postižu pogotke rukama i kad ih sudaca „ulovi“, prave se ludi.

No, da ima poštenja u nogometu, vidjeli su gledatelji u Nedelišću gdje se igrao susret Prve međimurske lige između Slobode iz Slakovca i BSK iz Belice.

Gosti su vodili 2-1 i igrač BSK Dragan Sačer postigao je pogodak. Sudac Križarić pokazao je na centar, no sam igrač se javio i sucu priznao da se kod postizanja pogotka poslužio rukom kazavši mu da pogodak nije regularan. Glavni sudac prihvatio je sugestiju Sačera te je poništio pogodak.

- Ma nisam učinio ništa neobično i ne treba sada raditi preveliku famu od toga. Kod postizanja pogotka rukom igrao sam refleksno i budući da sudac nije vidio, priznao sam. Mislim da bi tako svi trebali biti pošteni u nogometnoj igri, a ne da se nekad biraju sva sredstva kako bi se postigao pogodak – naglasio je Dragan Sačer, kojem telefon nije prestajao zvoniti.

- Svi zovu čestitaju, a ja se pitam bi li tako postupio da je bilo izjednačeno ili da smo gubili. Zanimljivu poruku sam dobio od jednog navijača BSK koji mi je čestitao i napisao da bi poludjeli da sam to napravio da smo gubili – rekao je kroz smijeh 37-godišnjak koji u svojim veteranskim godinama još uvijek žari i pali međimurskim travnjacima.

Neumorni je veznjak osmoplasirane momčadi Prve međimurske lige. No, to i ne čudi s obzirom da je Dragan prošao sve mlađe uzraste Varteksove školi nogometa, a on Dino Kresinger, Alen Maras i Marko Mikić kao juniori slovili su kao veliki talenti.

Kada su 2000. godine kucali na vrata seniorske momčadi Varteksa, tada je konkurencija bila strašna i za Sačera nije bilo mjesta u varaždinskom prvoligašu. Kasnije je igrao za drugoligaše Belišće, Omladinac iz Novog Sela Rok, Karlovac i prvoligaša Međimurje.

U tom periodu pratile su ga brojne ozljede koje su ga odvele u drugom smjeru.

- Uh, bilo je mnogo operacija. Samo koljena nisam operirao. Naravno da su ozljede utjecale na moj nogometni put, no tako je trebalo biti i ni za čim ne žalim – odlučan je 37-godišnjak rodom iz Sv. Đurđa pored Ludbrega koji nije zapostavio obrazovanje u cijeloj priči.

Završio je Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu te već 11 godina radi kao profesor informatike.

- Kad sam bio izlazni junior, kasnije senior bio je to tvrdi profesionalizam. Treniralo se dva puta dnevno, no uvijek sam bio odličan učenik. Budući da sam se često ozljeđivao, odlučio sam upisati fakultet i na kraju sam ga završio. S jedne strane kad sam oporavljao od ozljeda, učio sam i rješavao ispite na fakultetu. Nije bilo lako, no uspio sam – dodao je Dragan, kojeg veseli rad u školi.

- Radim u Osnovnoj školi Beletinec i Srednjoj školi Ludbreg. Lijepo je raditi s djecom i veseli me što mogu svoje znanje prenijeti mlađima. Posebno me raduje kad vidim da se djeca trude i imaju volju za informatiku. Tako smo bili i na državnim natjecanjima pa sam bio vrlo ponosan kao mentor– objasnio je Dragan, brat poznatijeg Marija Sačera koji je 2009. godine iz NK Varteksa otišao u Hajduk.

I dok je Mario bio u Hajduku, njegov brat Dragan počeo je raditi u školi, a nogomet je nastavio igrati u austrijskim niželigašima. Već pet sezona igra u međimurskim niželigašima i ne mislili prestati.

- Ma nogomet mi je u krvi. Igrat ću sve dok ću moći – zaključio je Sačer.