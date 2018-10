'Falilo je ozbiljnosti u 1. dijelu. Osijek? Bit će lijepo vratiti se'

Bila je to tipična kup-utakmica u kojoj se mučiš dok ne zabiješ prvi, drugi gol. Dugo nam je trebao da zabijemo taj drugi koji nam je dao mirnoću, ali dali smo prigodu puno igrača koji nemaju natjecateljski ritam i to se vidjelo na terenu, rekao je Nenad Bjelica, trener Dinama.

"Modri" su u osmini finala Kupa slavili kod četvrtoligaša Zeline 4-0 uz golove Gavranovića, Petkovića te dva Kadziora. No domaćin je pružio vrlo dobar otpor, pogotovo u prvom dijelu u kojem je držao nulu sve do same završnice. A mogao je i povesti...

- Falilo nam je u prvom poluvremenu malo više ozbiljnosti. Da smo malo prije zabili taj prvi gol, vjerojatno bi utakmica bila lakša nego što je ispala na kraju - dodao je Bjelica.

Nakon prolaska među osam najboljih u Kupu, "modri" se okreću HNL-u, gdje ih u nedjelju u Gradskom vrtu (17:30) očekuje derbi kola protiv trećeplasiranog Osijeka.

- Idemo po tri boda, kao i u svakoj utakmici, nema tu nikakve razlike. Ovi što su danas igrali regenerirat će se, ovi drugi će malo više raditi, i danas su više trenirali, tako da ćemo vidjeti za nedjelju tko će istrčati u prvih 11. Ali imamo sad stvarno širok kadar, možemo koristiti 25 igrača - kazao je Bjelica.

Neka me Osječani dočekaju kako žele

Bijelo-plavi imaju pet bodova manje od "modrih" i ove sezone djeluju za koplje kvalitetnije nego što su to bili prošle.

- Osijek nam je, uz Lokomotivu, u ovom trenutku najveći protivnik i vjerojatno će to tako biti do kraja. Konsolidiran je već zadnje dvije-tri godine, igra na dobrom nivou, poboljšava se iz godine u godinu. Ima dobrog trenera, dobru organizaciju u klubu, raste i meni je zbog toga, kao rođenom Osječaninu, jako drago. Nadam se samo da će uvijek biti ovakva razlika između nas i njih, to nam je cilj - kazao je Bjelica.

Za Dinamova trenera bit će to povratak kući, na stadion gdje se profilirao kao igrač i dao puno za klub s grada na Dravi.

- Lijepo je to. Bit će mi to prvi put kao protivničkom treneru ili igraču, nikad nisam u Osijeku igrao protiv Osijeka. Ali svaki povratak u moj rodni grad ugodan mi je, tako će biti i ovaj put. Navijači? Dočekat će me kako oni budu htjeli, to je njihovo pravo. Neka me dočekaju onako kako misle da me treba dočekati - kaže Bjelica, koji je komplimentima obasuo momčad Zorana Zekića.

Drago mi je što je Zekić preporodio Osijek

- Ima puno, puno dobrih igrača u ofenzivi. To su jako interesantni igrači kao Boban, Hajradinović, Marić, Bočkaj. To su sve odlični igrači koji mogu jednim individualnim potezom riješiti utakmicu. Isto tako Mudražija... Ima tu puno kvalitete i sjajno su vođeni. Nadam se da će biti zanimljiva utakmica i, naravno, da ćemo mi pobijediti.

Osim što će mu sa suprotne strane stajati klub za koji je nekad igrao, na njegovoj će klupi biti Zoran Zekić, čovjek s kojim ga također veže povijest.

- Prijatelji smo, da. Dobri smo. Prijatelji, poznanici, ali znamo se jako dugo i drago mi je da je na neki način preporodio Osijek i da ga ovako uspješno vodi - rekao je Bjelica, kojega nije čudiola poprilično agresivna igra Zeline, na rubu kartona (ili preko njega):

- To je njihovo pravo. Bilo je tu nekoliko situacija, ali Bože moj, to je nogomet, a ne balet i treba igrati da se pobijedi. Oni su probali pobijediti, mi smo pobijedili na kraju, ali nije me to iznenadilo.

Rac: Šteta zbog one šanse i gola u 45. minuti

Zelina je u prvom dijelu stvarala velike muke Dinamu, posebno zadnjoj liniji koja je nekoliko puta ispala, ali do senzacije ipak nije mogla.

- U ime kluba čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi i želim mu puno sreće u nastavku nacionalnog prvenstva i, naravno, Europi. U prvom poluvremenu fazu obrane odigrali smo jako dobro, držali smo se svih postulata kojih smo se dogovorili. Žalimo za onom šansom u petoj minuti, gdje je Zagorac reagirao fenomenalno i što smo primili gol u 45. minuti - rekao je Mario Rac, trener četvrtoligaša iz Svetog Ivana Zeline, te dodao:

- Evidentno je da smo u drugom poluvremenu fizički pali, otvorili smo puno više prostora Dinamu koji je prekvalitetan i preiskusan da to ne bi iskoristio. Na kraju, šteta što nije završilo jedan, dva razlike, nego ovako, ali dobro. Mi smo zadovoljni.

Rac vodi Zelinčane s Marijom Švigirom, legendarni je to dvojac koji je osvajao "Kutiju šibica" i koji se u klubu sjeveroistočno od Zagreba priprema na pohod u Treću HNL.

- Bilo je ovo lijepo iskustvo za mene kao mladog trenera, igrače i cijeli klub. Dostojanstveno smo i u najboljem svjetlu prikazali Zelinu i grb koji nosimo na dresu - zaključio je Rac.