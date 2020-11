Fantastična Ana Puljiz uzela je broncu na Europskom prvenstvu

Osvajačica europske juniorske bronce iz 2018. godine, Ana Viktorija Puljiz opet je brončana nakon prvog dana Europskog judo prvenstva za juniorke i juniore

<p>Prvog dana Europskog judo prvenstva za juniorke i juniore, koje se održava od 4. do 6. studenog u Poreču, hrvatska judašica <strong>Ana Viktorija Puljiz</strong> (do 52 kg) je osvojila brončanu medalju. </p><p>Uz iznimne epidemiološke i sigurnosne mjere u Poreču je započelo prvenstvo Starog kontinenta za juniore, odnosno judašice i judaše koji su rođeni između 2000. i 2005. godine, a Hrvatsku je prvog dana predstavljalo po tri judaša i tri judašice. Prema najavama, najviše je uspjela napraviti Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg), osvajačica europske juniorske bronce iz 2018. godine.</p><p>Mlada Solinjanka je kroz dvije dramatične pobjede izborila polufinale. Prvo je u posljednjim sekundama bacila Švicarku Monnard na drugi wazari, a zatim je nakon više od šest minuta natjerala Cipranku Asvestu na treću kaznu i zasluženo otišla u borbu za finale. Tamo ju je čekala prva nositeljica kategorije, Francuskinja Mokdar, koja je opravdala taj status te iskoristila svoju priliku i ipponom poslala našu judašicu u borbu za broncu. U finalnom bloku Puljiz je još jednom pokazala pobjednički mentalitet te je bila aktivna, pokretljiva i wazarijem u posljednjim sekundama borbe svladala mađarsku judašicu Krizu i donijela prvu medalju za Hrvatsku.</p><p>Drugi hrvatski predstavnici prvog dana nisu uspjeli upisati pobjedu. <strong>Nikola Zorotović</strong> (do 60 kg) je izgubio od Ukrajinca Verdybe, dok su u kategoriji do 66 kg Leon Đapić i Lovre Vidaković izgubili od rumunjskog, odnosno mađarskog predstavnika. U konkurenciji juniorki, Nina Simić (do 57 kg), je izgubila od Poljakinje Logozne, a u istoj kategoriji Anica Bubić je izgubila od Francuskinje Vellozzi. Natjecanje se nastavlja u četvrtak, a Hrvatska ima četiri imena u programu. </p><p>U kategoriji do 81 kg <strong>Marin Vujić</strong> će prolaz tražiti protiv boljeg iz ogleda Rodrigues (POR)/Milonelis (GRČ), a Damian Sokolović protiv boljeg iz dvoboja Talibov (AZE)/Maruska (SLK). U kategoriji do 70 kg nastupaju Anđela Violić, kao nositeljica, protiv bolje iz dvoboja Jarrot (FRA)/Czerlau (MAĐ), te Lara Cvjetko protiv Dankinje Lauritsen.</p>