Fantastične Hrvatice razbile su Grkinje, ozlijedila se Nika Mühl

Hrvatske košarkašice su u 4. kolu skupine F kvalifikacija za Europsko prvenstvo treći put pobijedile, u Šibeniku su bile bolje od Grčke s uvjerljivih 98-73 (23-22, 26-16, 27-20, 22-15). Prva četvrtina na šibenskom Baldekinu je prošla u izjednačenoj borbi dvije ekipe, a Hrvatice su nakon deset minuta imale minimalnu prednost od 23-22. U drugoj četvrtini Hrvatska se uspjela odvojiti i to na velikih 43-28. Na poluvrijeme je Hrvatska otišla uz prednost 49-38.

Tijekom treće dionice Grkinje su samo nakratko prijetile da će izbrisati veliki zaostatak, no brzo je Hrvatska pobjegla i na 20 poena razlike te mirno privela susret kraju. Utakmicu je pratio i hrvatski reprezentativac, rođeni Šibenčanin Dario Šarić, kao i bivša reprezentativka Antonija Sandrić ex Mišura.

Kvalifikacijska košarkaška utakmica za žensko Europsko prvenstvo 2027., Hrvatska - Grčka | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Odličnu je utakmicu za Hrvatsku odradila Ivana Dojkić koja je postigla 27 poena, a tome je dodala pet skokova i pet asistencija. Olivia Vukoša je dodala 17 poena i šest skokova, dok je Mihaela Lazić ubacila 15 poena uz osam asistencija. U sastavu Grčke najbolje su bile Mariella Fasoula s 22 poena i 14 skokova te Robyn Parks s 20 koševa. Nika Mühl je ozlijedila desno koljeno nakon svega pet minuta u igri, još nije poznata težina ozljede Hrvatice koja se tek oporavila od teške ozljede ligamenata lijevog koljena.

Do kraja kvalifikacija hrvatske košarkašice će još dva puta gostovati, kod Danske u Gentofteu 14. ožujka te kod Sjeverne Makedonije u Skoplju 17. ožujka. U drugom ogledu ovog kola skupine F Danska je kao domaćin s čak 125-57 pobijedila Sjevernu Makedoniju. Hrvatska je vodeća na ljestvici s omjerom 3-1. Po 2-2 imaju Grčka i Danska, dok je Sjeverna Makedonija na omjeru 1-3.

Kvalifikacije za EP, skupina F (4. kolo):

Hrvatska - Grčka 98-73

Danska - Sjeverna Makedonija 125-57