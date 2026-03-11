Obavijesti

Sport

Komentari 1
TRIJUMF NA BALDEKINU

Fantastične Hrvatice razbile su Grkinje, ozlijedila se Nika Mühl

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Fantastične Hrvatice razbile su Grkinje, ozlijedila se Nika Mühl
56
Kvalifikacijska košarkaška utakmica za žensko Europsko prvenstvo 2027., Hrvatska - Grčka | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Hrvatske košarkašice uvjerljivo svladale Grkinje 98-73 u Šibeniku! Ivana Dojkić briljirala s 27 poena. Dario Šarić bodrio iz publike. Hrvatska vodi u skupini F, hoće li ostati na vrhu

Hrvatske košarkašice su u 4. kolu skupine F kvalifikacija za Europsko prvenstvo treći put pobijedile, u Šibeniku su bile bolje od Grčke s uvjerljivih 98-73 (23-22, 26-16, 27-20, 22-15). Prva četvrtina na šibenskom Baldekinu je prošla u izjednačenoj borbi dvije ekipe, a Hrvatice su nakon deset minuta imale minimalnu prednost od 23-22. U drugoj četvrtini Hrvatska se uspjela odvojiti i to na velikih 43-28. Na poluvrijeme je Hrvatska otišla uz prednost 49-38.

Tijekom treće dionice Grkinje su samo nakratko prijetile da će izbrisati veliki zaostatak, no brzo je Hrvatska pobjegla i na 20 poena razlike te mirno privela susret kraju. Utakmicu je pratio i hrvatski reprezentativac, rođeni Šibenčanin Dario Šarić, kao i bivša reprezentativka Antonija Sandrić ex Mišura.

Kvalifikacijska košarkaška utakmica za žensko Europsko prvenstvo 2027., Hrvatska - Grčka
Kvalifikacijska košarkaška utakmica za žensko Europsko prvenstvo 2027., Hrvatska - Grčka | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Odličnu je utakmicu za Hrvatsku odradila Ivana Dojkić koja je postigla 27 poena, a tome je dodala pet skokova i pet asistencija. Olivia Vukoša je dodala 17 poena i šest skokova, dok je Mihaela Lazić ubacila 15 poena uz osam asistencija. U sastavu Grčke najbolje su bile Mariella Fasoula s 22 poena i 14 skokova te Robyn Parks s 20 koševa. Nika Mühl je ozlijedila desno koljeno nakon svega pet minuta u igri, još nije poznata težina ozljede Hrvatice koja se tek oporavila od teške ozljede ligamenata lijevog koljena.

Kvalifikacijska košarkaška utakmica za žensko Europsko prvenstvo 2027., Hrvatska - Grčka
Kvalifikacijska košarkaška utakmica za žensko Europsko prvenstvo 2027., Hrvatska - Grčka | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Do kraja kvalifikacija hrvatske košarkašice će još dva puta gostovati, kod Danske u Gentofteu 14. ožujka te kod Sjeverne Makedonije u Skoplju 17. ožujka. U drugom ogledu ovog kola skupine F Danska je kao domaćin s čak 125-57 pobijedila Sjevernu Makedoniju. Hrvatska je vodeća na ljestvici s omjerom 3-1. Po 2-2 imaju Grčka i Danska, dok je Sjeverna Makedonija na omjeru 1-3.

Kvalifikacije za EP, skupina F (4. kolo):

  • Hrvatska - Grčka 98-73
  • Danska - Sjeverna Makedonija 125-57

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku
BIVŠA ZARUČNICA

FOTO Tko je Anamaria Goltes? Raskinula je zaruke s Dončićem, a par se upoznao na Krku

Anamaria Goltes je slovenska manekenka koja je s Lukom Dončićem bila u vezi deset godina, a sada je njihovoj ljubavi došao kraj. Poznati košarkaš objavio je prekid zaruka i borbu za skrbništvo nad dvije kćeri
Incident u bolnici: Dončić došao na porod, majka zvala policiju
PIŠU SLOVENCI

Incident u bolnici: Dončić došao na porod, majka zvala policiju

Nakon što je Luka Dončić potvrdio raskid zaruka s Anamarijom Goltes, slovenski mediji prenijeli su informaciju kako je došlo do incidenta nakon poroda njihove druge kćeri. Anamaria je zvala policiju kada je došao Luka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026