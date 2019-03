Fantastični Lewa srušio rekord, Kovač je na vrhu Bundeslige!

Nogometaši Bayerna u sklopu 25. kola razbili su Wolfsburg na Allianz Areni 6-0 i tako zasjeli na prvo mjesto Bundeslige. Borussia Dortmund pobijedila je Stuttgart s 3-1 na Signal Iduna Parku, no zbog lošije gol razlike prepustila je prvo mjesto Niki Kovaču i njegovim nogometašima.

Three points each at the top, but we have new leaders 👊 pic.twitter.com/LVU6DlrxZh — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 9. ožujka 2019.

Sjajni Robert Lewandowski zabio je dva gola i srušio rekord Bundeslige postavši najbolji strani strijelac u povijesti njemačkog prvenstva. Na tom mjestu srušio je velikog Claudija Pizzara, Lewandowski je sam na vrhu s postignutih 197 golova.

Reading the list of non-German players who have scored more #Bundesliga goals than him 🧐 pic.twitter.com/gMjZHnGUzP — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 9. ožujka 2019.

Bila je to dominacija Bayerna od samog početka. Gnabry je zabio za vodstvo u 34. minuti, a Lewandowski je povisio na 2-0 samo tri minute kasnije. James Rodriguez dodao je treći u 52., Muller je zabio za 4-0 u 76., a Kimmich je okrunio petardu u 82.

Lewandowski je u 85. postavio konačnih 6-0 u velikoj pobjedi Bayerna i utakmici za zaborav Wolfsburga za koji je cijeli susret odigrao hrvatski reprezentativac Josip Brekalo.

Bitno je naglasiti da je Kovač protiv Wolfsburga izveo najjači sastav iako idući tjedan dočekuje Liverpool u sklopu osmine finala Lige prvaka. Prva utakmica završila je 0-0 na Anfieldu.

Borussia je dobila Stuttgart s 2-1 golom Paca Alcacera u 84. minuti, da bi u sudačkoj nadoknadi pobjedu potvrdio Pulišić. Reus je doveo "žuto-crne" u vodstvo golom iz penala u 61. minuti, a u 71. je Kempf izjednačio za Stuttgart.

Trećeplasirani RB Leipzig nije uspio kod kuće dobiti Augsburg, dok je Freiburg u borbi za ostanak svladao Herthu s 2-1. Za goste je u 76. minuti izjednačio Ibišević, ali je samo četiri minute kasnije igrač iz BiH pogodio vlastitu mrežu.