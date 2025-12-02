Fantastični Nexe osvojio grupu Europske lige! Maestralni Cenić donio pobjedu nad Španjolcima

Rukometaši Nexea izborili su prolazak u drugi krug natjecanja po skupinama Europske lige kao pobjednici skupine H nakon što su u zadnjem, 6. kolu u dramatičnoj završnici svladali španjolski Ademar Leon 29-28 (13-15).

Ognjen Cenić zabio je devet golova za Nexe uključujući i pobjednički četiri sekunde prije kraja, osam je dodao Luka Moslavac, dok je Rodrigo Benites bio šesterostruki strijelac za Ademar.

Nexe je odlično otvorio utakmicu, serijom 5-0 poveo sa 7-3 nakon 10 minuta igre, ali onda je uslijedila "crna rupa" u igri Našičana koju je Ademar iskoristio za seriju 10-3 kojom je stigao do prednosti od 13-10.

Susret Nexea i Abanca Ademar Leon u EHF Europskoj ligi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Početkom nastavka Nexe je opet vratio prednost na svoju stranu te u zadnjih 10 minuta ušao s vodstvom 25-22 samo da bi Ademar s tri gola zaredom stigao do poravnanja pet minuta prije kraja. Na ulasku u zadnju minutu Ademar je imao napad za vodstvo, ali obranom se istaknuo Radovanović da bi Cenić u samoj završnici iskoristio rizik Španjolaca u obrani i zabio pobjednički gol.

Nexe je natjecanje u skupini okončao na vrhu sa sedam bodova, a dalje je prošao i švicarski Kadetten Schaffausen sa šest. Šest bodova osvojio je i treći Partizan iz Beograda, ali uz lošiji međusobni omjer protiv Kadettena, dok je Ademar ostao na dnu s pet bodova. U drugi krug Nexe i Kadetten ulaze sa po dva boda, a suparnici će im biti Hannover i Fredericia koji također prenose po dva boda.