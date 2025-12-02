Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAŠIČANI IDU DALJE

Fantastični Nexe osvojio grupu Europske lige! Maestralni Cenić donio pobjedu nad Španjolcima

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Fantastični Nexe osvojio grupu Europske lige! Maestralni Cenić donio pobjedu nad Španjolcima
3
Susret Nexea i Abanca Ademar Leon u EHF Europskoj ligi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dramatična pobjeda Nexea nad Ademarom 29-28! Ognjen Cenić heroj s golom četiri sekunde prije kraja. Nexe ide dalje kao pobjednik skupine H

Rukometaši Nexea izborili su prolazak u drugi krug natjecanja po skupinama Europske lige kao pobjednici skupine H nakon što su u zadnjem, 6. kolu u dramatičnoj završnici svladali španjolski Ademar Leon 29-28 (13-15). 

Ognjen Cenić zabio je devet golova za Nexe uključujući i pobjednički četiri sekunde prije kraja, osam je dodao Luka Moslavac, dok je Rodrigo Benites bio šesterostruki strijelac za Ademar.

Nexe je odlično otvorio utakmicu, serijom 5-0 poveo sa 7-3 nakon 10 minuta igre, ali onda je uslijedila "crna rupa" u igri Našičana koju je Ademar iskoristio za seriju 10-3 kojom je stigao do prednosti od 13-10.

Susret Nexea i Abanca Ademar Leon u EHF Europskoj ligi
Susret Nexea i Abanca Ademar Leon u EHF Europskoj ligi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Početkom nastavka Nexe je opet vratio prednost na svoju stranu te u zadnjih 10 minuta ušao s vodstvom 25-22 samo da bi Ademar s tri gola zaredom stigao do poravnanja pet minuta prije kraja. Na ulasku u zadnju minutu Ademar je imao napad za vodstvo, ali obranom se istaknuo Radovanović da bi Cenić u samoj završnici iskoristio rizik Španjolaca u obrani i zabio pobjednički gol.

Nexe je natjecanje u skupini okončao na vrhu sa sedam bodova, a dalje je prošao i švicarski Kadetten Schaffausen sa šest. Šest bodova osvojio je i treći Partizan iz Beograda, ali uz lošiji međusobni omjer protiv Kadettena, dok je Ademar ostao na dnu s pet bodova. U drugi krug Nexe i Kadetten ulaze sa po dva boda, a suparnici će im biti Hannover i Fredericia koji također prenose po dva boda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...
NOVA KARIJERA

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...
ONA MU JE NAJVEĆA PODRŠKA

FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...

Borna Mohač Soldo, bivša miss sporta, supruga je nogometaša Marka Solde koji se vratio u Maksimir. Njezin suprug pustio je suzu nakon gola protiv Gorice, a Borna studira psihologiju i teniska je trenerica nakon što je i sama bila uspješna ljevoruka tenisačica
Garcia je Vučeviću i Rakitiću postao 'kamen u postoli'...
KRIZA UOČI DERBIJA

Garcia je Vučeviću i Rakitiću postao 'kamen u postoli'...

Hajduku u zadnje vrijeme ne ide, ali interesa za njegove igrače itekako ima. Inter Milan već na zimu želi ‘zakapariti’ mladog Branimira Mlačića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025