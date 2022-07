Fantastičnoj Barbari Matić zlato, Cvjetko do bronce u Zagrebu

Hrvatska džudašica Barbara Matić osvojila je zlatnu medalju, a Lara Cvjetko brončanu u kategoriji do 70 kg na Zagreb Grand Prixu 2022.

Drugi dan džudaškog Grand Prixa Zagreb donio je i dvije hrvatske medalje.

Barbara Matić (do 70 kg) je završila dan sa zlatnom medaljom oko vrata, a Lara Cvjetko, u istoj kategoriji, osvojila je brončanu medalju, dok je Iva Oberan (do 63 kg) došla do četvrtfinala i završila na sedmom mjestu.

Matić je već na početku, protiv Mađarke Gercsak, pokazala kako je raspoložena, upisavši ippon u prvih 30 sekundi. Protiv Njemice Maekelburg trebao je wazari sredinom borbe, a zatim protiv Tsunoda Roustant, mlade Španjolke japanskog porijekla, wazari nakon kojeg je zahvatom dovršila prolaz u polufinale na domaćem tatamiju.

- Mladu Španjolku zaista respektiram, ima odlične rezultate za svoje godine i zadovoljna sam kako sam odradila četvrtfinale. Nastavila sam tako i protiv Australke Coughlan, koju sam pobijedila i prije tjedan dana u Budimpešti - kazala je Matić koja je u finalu porazila još jednu Njemicu Butkereit.

- Sve tri Njemice u mojoj kategoriji su visoke, dugačkih nogu i ruku, neugodne. Nije uvijek lagano dovršiti pobjedu kada se baci na početku, ali sve je prošlo na najbolji način - rekla je Matić, koja je tako olimpijske kvalifikacije počela s dvije medalje na dva velika turnira.

Još jedno hrvatsko slavlje došlo je nekoliko minuta prije finala, kada je Lara Cvjetko u borbi za broncu slavila protiv Španjolke Tsunode Roustant, od koje je izgubila finale Svjetskog juniorskog prvenstva prošle godine.

- Nakon poraza u polufinalu, koje mi je došlo prerano nakon iscrpljujućeg četvrtfinala, trebalo mi je malo vremena da dođem sebi. Tada sam si rekla da na domaćem terenu uzimam medalju koliko god Španjolka bila neugodna - opisala je presretna Lara.

Odličan nastup u Zagrebu upisala je i Iva Oberan (do 63 kg). Predivan ippon protiv Kubanke Del Toro Carvajal bio je samo nastavak pobjedničkog početka protiv Njemice Winzig. Međutim, Brazilka je pokazala iskustvo i prošla u polufinale, dok je Dubrovčanka pokušala kroz repasaž doći do borbe za broncu, ali ju je zaustavila Moldavka Bold.

U subotu su još nastupili Robert Klačar (do 73 kg), koji je izgubio od Poljaka Morke, te Marin Franušić (do 81 kg), koji je izgubio od Moldavca Zaborosciuca.

