'Farmaceuti' doveli pojačanje sa vrha HNL-a: Albanac potpisao

Nakon što je Slaven Belupo ostao bez trenera Marija Gregurine i doveo njegovog nasljednika Silvija Čabraju, pred kraj ljetnog prijelaznog roka u HNL-u, u Koprivnici se radi na pojačavanju igračkog kadra. Albanski stoper Jon Mersinaj, donedavni igrač Osijeka, napustio je Opus Arenu te karijeru nastavlja u Slaven Belupu. Mersinaj je u Osijek stigao u veljači 2025. iz Lokomotive, a s Osječanima je ugovorom bio vezan do ljeta 2027., a 'lokosi' su dobili odštetu.

Mersinaj je tijekom prošle sezone u osječkom dresu nastupio 20 puta, a u 20 nastupa skupio je 966 minuta. Ove sezone bio je dio momčadi, ali u šest prvenstvenih utakmica do sada, nije ni jednom nastupio. Vijest o njegovom transferu među 'farmaceute' objavio je klub iz Koprivnice.

Albanac je već dugo u hrvatskom nogometu, prije gotovo deset godina došao je u Lokomotivu iz Shkëndije iz Tirane, a prve nogometne korake u zagrebačkom klubu napravio je u juniorskoj momčadi. Jednu sezonu proveo je na posudbi u albanskom Laçiju, nakon čega se vratio u Zagreb i postao standardni prvotimac.

Bio je dio momčadi koja je u sezoni 2019./20. završila druga u hrvatskom prvenstvu i igrala finale Kupa protiv Rijeke, a nastupao je i u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a jedno vrijeme nosio je i kapetansku traku 'farmaceuta'.