Fašizam na ulicama Glasgowa: Skandalozni Lazijevi navijači

Prije nekoliko dana Uefa je kaznila talijanski Lazio zbog rasističkih ispada njegovih navijača na utakmici s Rennesom u Europskoj ligi jednom zatvorenom tribinom na sljedećoj domaćoj utakmici u Europi. No navijači Lazija nastavljaju po starome.

Talijanska momčad gostuje kod Celtica u 3. kolu Europske lige, a u glavni grad Škotske stigli su i njihove najžešće pristaše. Naravno, pobrinuli su se da ne prođe sve bez incidenta pa su tako šetali ulicama Glasgowa i salutirali fašističkim pozdravom po uzoru na pokojnog vođu fašističke Italije Benita Mussolinija, odnosno uzdignutom desnom rukom što se smatra jednim od simbola ove ideologije.

Hitler youth aka Lazio fans invading Glasgow @EuropaLeague pic.twitter.com/xj6sG2DrW8 — Ravz (@PlaydirtyRavz) October 24, 2019

To nije ništa novo od Lazijevih ultrasa, obzirom na to da na ulazu u njihov stadion stoji pločnik u koje je Duceovo ime urezano mnoštvo puta, a i sam Mussolini inače je bio navijač Lazija. Klub do njegovog dolaska na vlast nije postizao veće uspjehe, a on je uvijek dolazio na utakmice.

Većina najvatrenijih navijača ne krije da su fašisti i prije su često podizali divovske transparente s fašističkim parolama koje bi prekrile cijelu tribinu. Godinama u klubu nisu dopuštali tamnopute igrače, a pri dolasku prvog 2002. godine, koji je ujedno bio i Talijan - zviždali su mu.