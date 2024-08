Favorizirana Danska u velikoj drami pobijedila Sloveniju i izborila finale protiv Njemačke

U finalu olimpijskog turnira rukometaša igrat će Danska i Njemačka. Danci su u polufinalu pobijedili Sloveniju sa 31-30, dok su Nijemci bili bolji od Španjolske sa 25-24.

Danska je vodila od prve do posljednje minute, u pojedinim trenucima i sa šest razlike, no Slovenija je polako smanjivala zaostatak i minutu prije kraja stigla na samo gol zaostatka (30-31).

Danci su u idućem napadu izborili sedmerac kojeg Mikael Hansen nije realizirao i Slovenija je dobila 15 sekundi za produžetak. Aleks Vlah je zaustavljen prekršajem, Slovenci su tražili sedmerac, no suci su dosudili deveterac iz kojeg Borut Mačkovšek nije uspio zabiti s istekom vremena.

Dansku su do pobjede predvodili Magnus Landin Jacobsen sa šest, te Lukas Jorgensen i Mikkel Hansen sa po pet golova, dok su na slovenskoj strani najefikasniji bili Aleksa Vlah i Dean Bombač sa po sedam golova. Danska je do sada samo jednom osvojila olimpijsko zlato, 2016. u Rio de Janeiru, dok je u Tokiju bila druga.

Njemačka bolja od Španjolske

U prvom polufinalu Njemačka je pobijedila Španjolsku sa 25-24 (12-12). Bila je to odlična utakmica u kojoj je njemačka slavila na krilima fantastičnog vratara Andreasa Wolffa koji je sakupio čak 22 obrane uz 49 posto obrana.Njemačka, koja je na putu do finala izgubila samo jednu utakmicu i to od Hrvatske u skupini, za zlato će se boriti protiv boljeg iz susreta Danske i Slovenija.

Bit će to četvrto olimpijsko finale za Njemačku, a do sada je samo jednom slavila 1936. Njemačka je sjajno ušla u susret, povela je 3-0, no Španjolska se vratila izjednačivši na 6-6. U 18. minuti Njemačka je imala i najvećih +4 (10-6), ali se Španjolci još jednom vraćaju i na odmor se odlazi sa 12-12.

U drugom dijelu Njemačka je u nekoliko navrata imala tri gola viška (17-14, 19-16), no Španjolci se nisu predavali i u 47. minuti dolaze do novog izjednačenja (20-20). Poravnato (22-22) se ušlo i u posljednjih 10 minuta susreta, a u 51. minuti Španjolska dolazi i do prvog vodstva u susretu (23-22).

Španjolci su imali nekoliko napada za +2, ali je fantastični Andreas Wolff držao Nijemce na životu i bio ključni igrač preokreta od minus jedan (23-24) do plus jedan (25-24) tri minute prije kraja. Uslijedilo je nekoliko promašaja na obje strane, a Španjolska je imala 30 sekundi za izjednačenje, ali nije uspjela. U njemačkim redovima najefikasniji su bili Renars Uscins sa šest, te Johannes Spaeth i Juri Knorr sa po četiri gola uz već spomenutog Wolffa. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Daniel Fernandez s pet, te Ian Tarrafeta i Agustin Casado sa po četiri gola.

Utakmica za broncu igra se u nedjelju 9 sati, a finale između Njemačke i Danske u 13.30 sati.