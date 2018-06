Federer se vratio i sprda se na Twitteru: Što sam propustio?

Nakon "rovarenja" po crvenoj zemlji diljem Europe, došlo je vrijeme za aseve i winnere. Odnosno, to bi bio slučaj do prije nekoliko godina, prije nego što su drastično usporili travnate terene pa se tako trava u Wimbledonu ponaša kao malo brži beton...

Bilo kako bilo, početak lipnja vrijeme je i za vjerojatno najvećeg tenisača svih vremena, Rogera Federera. Švicarac, kao i prošle godine, nije upisao niti jedan nastup na zemljanoj podlozi pa se pita:

What did I miss?

- Što sam propustio? - napisao je na Twitteru, što je izazvalo salve smijeha u teniskim krugovima. Pa, propustio je "samo" tri mastersa i Roland Garros, no to njega ne zabrinjava previše. I bez tih bodova nalazi se na drugom mjestu ATP liste, samo 100 bodova iza Rafaela Nadala.

Svoj posljednji meč ove godine odigrao je u ožujku u Miamiju, gdje je iznenađujuće izgubio od Australca Thanasija Kokkinakisa.

Potom ga je jedan fan upitao što njegova supruga Mirka misli o njegovom povratku na tour. Kaže Roger:

finally he is out of the house https://t.co/PhNIjs7FgX