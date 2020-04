Federer: Zar samo ja mislim da se WTA i ATP trebaju spojiti?

Jedan od najboljih tenisača svih vremena 38-godišnji Švicarac Roger Federer u srijedu je putem Twittera predložio združivanje Udruge teniskih profesionalaca (ATP) i Ženske teniske udruge (WTA) u jedno tijelo koje će voditi brigu o muškom i ženskom profesionalnom tenisu.

- Pitam se... jesam li ja jedini koji misli da je ovo pravo vrijeme da se muški i ženski tenis ujedine i djeluju kao jedno? - objavio je Federer na svom profilu na Twitteru.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one?