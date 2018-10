Fedex ne želi igrati ekshibiciju u Arabiji, nije želio reći razlog

Supermeč bez Federera? Izgleda kako je Fedex pomrsio planove Saudijaca. Na tenisku ekshibiciju uspjeli su dovesti Rafaela Nadala i Novaka Đokovića, ali "najveći" ne dolazi. Roger Federer odbio je igrati u meču pod pokroviteljstvom vlade Saudijske Arabije, ali nije želio otkriti koji je pravi razlog za to.

- Odbio sam, bila je to laka odluka. Ne igram jer ne želim igrati, OK je. Sretan sam na treninzima, bavim se drugim stvarima i nisam želio igrati tamo u to vrijeme - kratko je prokomentirao treći igrač svijeta.

Engleski mediji pretpostavljaju kako je odluka donesena zbog ubojstva novinara Jamala Khashoggija i događaja koji su se odvijali nakon toga.

Nadal i Đoković rekli su kako su i oni željeli saznati više informacija, ali će igrati jer su ugovor potpisali prije godinu dana.

Tako će Rafa Nadal i Novak Đoković istrčati pred publiku u Jeddahu 22. prosinca i u džep staviti po milijun dolara.