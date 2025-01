FeLazio na djelu: Procurile fotke spolovila zaposlenika rimskog kluba. Ekspresno dobio otkaz

Orao Olimpia maskota je Lazija, a o njemu je već godinama brinuo Španjolac Juan Bernabe. Bio je pomalo u sjeni radeći ovaj posao, ali ovaj zaposlenik pobrinuo se da postane glavna priča u svjetskim medijima.

On je prije nekoliko dana ugradio protezu u svoje spolovilo. To je privatna stvar i svatko ima pravo raditi što god želi u slobodno vrijeme, ali kada to završi u javnosti... Eh, to onda može ugroziti imidž klub. Bernabe se odlučio pohvaliti svojom novom 'alatkom' pa je fotografije spolovila objavio na društvenim mrežama. To je šokiralo Lazio koji je pomptno reagirao i smijenio čovjeka zaduženog za maskotu kluba.

Foto: Domenico Cippitelli / ipa-agency.net

- Lazio, šokiran fotografijama i snimkama gospodina Juana Bernabèa te izjavama, istog trenutka prekinuo je sve odnose s njim s obzirom na ozbiljnost njegova ponašanja. Klub je svjestan boli koju će odsutnost orla prouzročiti navijačima na domaćim utakmicama, ali nemoguće je povezati naš povijesni simbol s takvim pojedincem - objavio je klub.

Bernabe se pravdao talijanskim medijima kako je operirao spolovilo zbog zdravstvenih tegoba.

- Operacija me nije učinila porno zvijezdom, imao sam zdravstveni problem. Predsjednik kluba Claudio Lotito? On nije ljutit zbog fotografija, on je također muškarac - rekao je Španjolac.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Riješio je zdravstvene probleme, ali ostao je bez posla. U Laziju je radio posljednjih desetak godina, a prije toga je bio i u Benfici od 2003. do 2010. godine gdje se također brinuo o maskotu orlu Victoriji. Isti posao radio je i u bugarskom Ludogorecu.