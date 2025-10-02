Fener se iskupio za Maksimir, Šveđani se nisu proslavili uoči Dinama, Lille ostaje 'savršen'

Čak pet Dinamova protivnika odigrala su svoju utakmicu drugog kola Europske lige u onom ranijem terminu od 18.45 sati. Turski velikan Fenerbahče, koji se nije dobro proveo u prvom kolu na Maksimiru (poraz 3-1), došao je do prvih bodova u ovogodišnjem izdanju EL-a pobjedom nad francuskom Niceom 2-1.

Oba gola u pobjedi turskog kluba postigao je Kerem Akturkoglu, koji se ljetos pridružio klubu, a u 37. minuti je Kevin Carlos postavio konačnih 2-1 golom iz penala. Nice je tako upisao drugi poraz nakon što u prvom kolu izgubila od Rome (1-2).

Francusku zato, barem zasad, kvalitetnije predstavlja Lille, koji je došao do druge pobjede u isto toliko utakmice. Budući Dinamov protivnik pobijedio je Romu 1-0 zahvaljujući golu Hakona Arnara Haraldssona u šestoj minuti.

Rumunjski predstavnik FCSB izgubio je prvu utakmicu u Europskoj ligi. Nakon pobjede nad GA Eaglesima, Rumunji su izgubili od švicarskog Young Boysa 2-0. Oba je gola zabio Joel Monteiro.

Uvjerljivu pobjedu zabilježila je Viktoria iz Plzena protiv još jednog Dinamovog protivnika, Malmoa. Domaćin je riješio susret s tri gola u 19 minuta, a prvi je zabio Matej Vydra u 34. minuti. Četiri minute kasnije, L.B. Johnsen dobio je crveni karton i time ostavio Šveđane na deset igrača.

To je kaznio Rafiu Durosinmi koji je zabio za 2-0, a konačnih 3-0 postavio je Karel Spacil u 53. minuti. Viktoria je sada na četiri boda nakon remija s Ferencvarošem, dok je za Malmo ovo drugi poraz koji je vrijedan dna ljestvice Europske lige.

Neporažen je ostao i Real Betis, koji je nakon remija s Nottingham Forestom u prvom kolu pobijedio Ludogorec 2-0 golom Lo Celsoa (31') i autoglom Sona u 53. minuti.

Ukupno je u ranijem terminu odigrano čak devet utakmica, a donosimo sve rezultate.

Europska liga, rezultati

Freiburg - Bologna 1-1 (Orsolini 29' / Adamu 57')

Celtic - Braga 0-2 (Horta 20', Martinez 85')

FCSB - Young Boys 0-2

Fenerbahče - Nice 2-1

Ludogorets - Real Betis 0-2

Panathinaikos - GA Eagles 1-2 (Swiderski 55' / Smit 75', 82')

Roma - Lille 0-1

Brann - Utrecht 1-0 (Magnusson 41')

Viktoria Plzen - Malmo 3-0