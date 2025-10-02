Dinamo može biti zadovoljan! Fenerbahče slavio nad Nicom 2-1, Lille srušio Romu 1-0, a FCSB i Malmo poklekli pred Young Boysom i Viktorijom Plzen. Dinamovi protivnici u problemima
Fener se iskupio za Maksimir, Šveđani se nisu proslavili uoči Dinama, Lille ostaje 'savršen'
Čak pet Dinamova protivnika odigrala su svoju utakmicu drugog kola Europske lige u onom ranijem terminu od 18.45 sati. Turski velikan Fenerbahče, koji se nije dobro proveo u prvom kolu na Maksimiru (poraz 3-1), došao je do prvih bodova u ovogodišnjem izdanju EL-a pobjedom nad francuskom Niceom 2-1.
Oba gola u pobjedi turskog kluba postigao je Kerem Akturkoglu, koji se ljetos pridružio klubu, a u 37. minuti je Kevin Carlos postavio konačnih 2-1 golom iz penala. Nice je tako upisao drugi poraz nakon što u prvom kolu izgubila od Rome (1-2).
Francusku zato, barem zasad, kvalitetnije predstavlja Lille, koji je došao do druge pobjede u isto toliko utakmice. Budući Dinamov protivnik pobijedio je Romu 1-0 zahvaljujući golu Hakona Arnara Haraldssona u šestoj minuti.
Rumunjski predstavnik FCSB izgubio je prvu utakmicu u Europskoj ligi. Nakon pobjede nad GA Eaglesima, Rumunji su izgubili od švicarskog Young Boysa 2-0. Oba je gola zabio Joel Monteiro.
Uvjerljivu pobjedu zabilježila je Viktoria iz Plzena protiv još jednog Dinamovog protivnika, Malmoa. Domaćin je riješio susret s tri gola u 19 minuta, a prvi je zabio Matej Vydra u 34. minuti. Četiri minute kasnije, L.B. Johnsen dobio je crveni karton i time ostavio Šveđane na deset igrača.
To je kaznio Rafiu Durosinmi koji je zabio za 2-0, a konačnih 3-0 postavio je Karel Spacil u 53. minuti. Viktoria je sada na četiri boda nakon remija s Ferencvarošem, dok je za Malmo ovo drugi poraz koji je vrijedan dna ljestvice Europske lige.
Neporažen je ostao i Real Betis, koji je nakon remija s Nottingham Forestom u prvom kolu pobijedio Ludogorec 2-0 golom Lo Celsoa (31') i autoglom Sona u 53. minuti.
Ukupno je u ranijem terminu odigrano čak devet utakmica, a donosimo sve rezultate.
Europska liga, rezultati
- Freiburg - Bologna 1-1 (Orsolini 29' / Adamu 57')
- Celtic - Braga 0-2 (Horta 20', Martinez 85')
- FCSB - Young Boys 0-2
- Fenerbahče - Nice 2-1
- Ludogorets - Real Betis 0-2
- Panathinaikos - GA Eagles 1-2 (Swiderski 55' / Smit 75', 82')
- Roma - Lille 0-1
- Brann - Utrecht 1-0 (Magnusson 41')
- Viktoria Plzen - Malmo 3-0
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+