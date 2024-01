Ferenčina: Herojska utakmica mojih igrača! Šafarić: Nije bilo dobro, moramo još više raditi

Treći ovosezonski sraz Varaždina i Slaven Belupa završio je ponovno pobjedom Farmaceuta. Scenarij sličan kao i u Koprivnici u zadnjoj utakmici. Posljednjih dvadesetak minuta Varaždinci su imali remi i igrača više, no ponovno je Slaven stigao do slavlja i to rezultatom 2:1.

Varaždinci ponovno u tih zadnjih 20 minuta nisu stvorili ni jednu poštenu priliku.

- Nije dobro ispalo. Jako dobro krenuli, imali tečan protok lopte. I onda ta greška koja nas je presjekla. Nismo se mogli 10 do 15 minuta smiriti. Malo smo se konsolidirali i osjetili smo da možemo više. Sve imaš pod kontrolom i onda kad pokloniš dva pogotka, ne možeš očekivati pozitivan rezultat – dodao je Nikola Šafarić.

Presretan nakon slavlja bio je Roy Ferenčina, trener Slaven Belupa.

- Herojska utakmica mojih igrača, naročito zadnjih 25 minuta. Nismo im dali previše. Sretan sam jer ovo je već drugo takvo slavlje protiv Varaždina s igračem manje i to ne može bila koja ekipa – ističe Roy Ferenčina čija je ekipa u zadnje četiri utakmice u gostima, tri slavila.

- Samo da tako i potraje – dodao je Ferenčina.

Varaždin je pak zadnju prvenstvenu pobjedu kod kuće ove sezone ostvario 30. rujna protiv Gorice.

Bilo je to prije gotovo četiri mjeseca.

- Da dugo je to. No, moramo još više raditi. Ne može nam se događati da tako poklanjamo golove kao danas i neki se moraju ozbiljno zamisliti. No, idemo utakmicu po utakmicu – dodao je Šafarić koji vjeruje da će njegova ekipa još pojačati.

- Gledamo, razmišljamo. Sigurno nam trebaju još jedan do dva kvalitetna igrača – rekao je Šafarić. Slično mišljenje dijeli i kolega Ferenčina.

- Mi smo danas imali pet juniora na klupi. Naravno da treba promovirati igrače iz Škole nogometa, no potrebna nam je širina, pa vjerujem da ćemo kroz tjedan, dva predstaviti još neka pojačanja – zaključio je Ferenčina