Ferenčina za 24sata: Dolazak Čopa čudesan je potez Rijeke. Hajduk previše ovisi o Livaji

Zaključeno je i 22. kolo HNL-a u kojem su Rijeka i Dinamo stigli do novih pobjeda u borbi za naslov prvaka, dok su Splićani kiksali na gostovanju u Puli. Sve događaje iz proteklog kola za 24sata komentira Roy Ferenčina (54), nekadašnji trener Lokomotive i Slaven Belupa, a danas šef struke u zagrebačkom drugoligašu Kustošiji.

Pokretanje videa... 00:37 Sudac ne da zamjenu Rijeci | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Šibenik - Lokomotiva 1-2

Lokomotiva je bila bolja, iako su uvjeti bili teški za igru. Puhao je vjetar, bila je velika hladnoća, a utakmicu je obilježila velika pogreška domaćeg vratara Đakovića koji je praktički poklonio gol Goričanu. Lokomotiva je kvalitetnija momčad, ima bolji igrački roster, zasluženo su slavili na Šubićevcu. Šibenik je sad u teškoj situaciju, zadnji su, imaju nekoliko ozljeda, sad im je nastradao i iskusni Nižić, neće im biti lako do kraja sezone.

SuperSport HNL, 22. kolo, HNK Šibenik - NK Lokomotiva | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Istra - Hajduk 1-1

Iskreno, tu sam gledao samo drugo poluvrijeme u kojem je Istra bila dosta bolja, imala puno bolje prigode. Hajduk se stvarno muči u zadnje vrijeme, ne igra dobro, sve je to dosta slabo. I ne osvaja dovoljno bodova, to bi mu mogao biti problem. Momčad previše ovisi o Marku Livaji, ali teško se oslanjati samo na jednog igrača. Istra me ugodno iznenadila, igraju dobar nogomet, odlični su u kontrama i polukontrama. Gol Hajduka? A što ćeš, kamera je pokazala kako je zaleđe, ali VAR nije radio. I te situacije kao igrač ili trener morate prihvatiti, pa tako smo mi "sto godina" igrali bez VAR-a...

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Dinamo - Gorica 3-1

Dinamo je još kod 0-0 imao dobre prilike preko Kange, imam dojam da su "modri" mogli puno bolje otvoriti tu utakmicu. Gorica im je onda zabila gol, pa onda krene panika. Opet je bilo malo propusta u zadnjoj liniji Dinama. Jasno, Zagrepčani su morali ganjati rezultat kod 0-1, a imaju sreće što je Gorici isključen igrač, to im je olakšalo put do pobjede. Kanga? Bio mi je OK, zabio je, jednom pogodio vratnicu, ulazi u šanse. Takvim igračima treba dati vremena za prilagodbu pa ćemo procijeniti je li pojačanje ili nije, ali mi se svidjelo što sam vidio protiv Gorice.

Dinamo i Gorica sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Varaždin - Slaven Belupo 0-1

Reći ću ovako, Slaven Belupo je krajem ljetnog prijelaznog roka napravio fenomenalan posao. U tim su trenucima bili posljednji u Prvoj HNL, a onda su doveli nekoliko pravih igrača. Tad su im stigli Nestorovski, Crepulja, Kovačić, Grgić, Dolček..., a to su pojedinci koji u HNL-u čine razliku. Igraju dobar nogomet, jako rijetko gube, vjerujem da će ići samo prema gore. I protiv Varaždina im je poništen još jedan gol. Varaždinci su se ove zime orijenitrali na prodaju najboljih igrača, to razumijem jer svaki klub samo na taj način može egzistirati. Ali bez Šege, Nekića i Belcara su dosta oslabljeni, to će osjetiti u nastavku sezone.

Varaždin i Slaven Belupo sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Osijek - Rijeka 0-2

Potpuno zaslužena pobjeda Rijeke. Osijek nije igrao na nivou, nešto kod nije kako treba. Imaju treći proračun u ligi, veći i od Rijeke, svi su očekivali da će se priključiti vodećoj trojci, a oni to nikako ne uspjevaju. Imaju dobru momčad, na ljeto im je otišao Mierez, ali su doveli dosta igrača, sad i Mersinaja. Dobra su momčad, ali uz previše oscilacija. Rijeka je pokazala kako će do kraja sezone biti ozbiljan kandidat za naslov, puno su igrala izgubili ove zime, ali su doveli Duju Čopa. E, on će im puno značiti, riječ je o napadaču s najviše prvoligaških golova u 2024. godini. Vratio im se i Radeljić koji je jako bitan za njihovu igru, ljevak je koji zna ući u igru, puno im znači i u skok igri. Rijeci sad stižu derbiji, tu će biti jako zanimljivo...

Osijek i Rijeka sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL