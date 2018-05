Ferguson se oporavlja, sjedio je i pričao s obitelji i prijateljima

Sir Alex Ferguson više nije u stanju kome te pokazuje obećavajuće znakove oporavka nakon hitne operacije zbog moždanog udara u subotu, prenosi DailyMail.

Legendarni menadžer Manchester Uniteda zasad ostaje na odjelu intenzivne njege, no već dva dana nakon operacije Ferguson je sjedio i pričao s obitelji i prijateljima u bolnici Salford Royal.

Iako dobro reagira na terapiju, put do oporavka bit će dug. Toga je svjestan i kapetan "crvenih vragova", Michael Carrick:

- Bio sam slomljen. Dobio sam poruku u subotu navečer i nisam odmah bio svjestan svega. Cijeli svijet mu je izrazio podršku, a ja sam bio iskreno zabrinut zbog Alexa, kao bivšeg trenera i prijatelja. Takav utjecaj je on imao na sve, puno mi znači, kao i klubu - rekao je Carrick i dodao:

Absolutely devastated to hear about Sir Alex being unwell in hospital. All my thoughts and prayers are with him and his family. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Be strong Boss xx — Michael Carrick (@carras16) 5. svibnja 2018.

- Svi smo molili i mislili na njega cijelu noć. Teška su vremena za sve, no moramo ostati pozitivni i nadati se da će to prebroditi - izjavio je 36-godišnjak, kojemu je ovo posljednja sezona igračke karijere.

Sličnih misli je i Ryan Giggs, dugogodišnji veznjak Uniteda, trenutačno izbornik Walesa:

- Bio je to veliki šok kad sam čuo vijesti. On je imao najveći utjecaj na moju karijeru, na terenu i izvan njega. Sljedećih nekoliko dana je ključno. Molimo se za njegov oporavak, no on je borac i mislim da će uspjeti - zaključio je welški velikan.