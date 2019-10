Fergusonov tabor ima lijek za Khabiba: To nitko nije pokušao

Kad je u pitanju borba na tom nivou, ne bih trebao davati nikakve prognoze. No, u svakom slučaju ga planiramo pobijediti i znamo kako, rekao je glavni BJJ trener Tonyja Fergusona, Eddie Bravo u podcastu kod Moa Hasanija. Pripreme za borbu s Khabibom očito su u punom jeku iako borba još uvijek nije službeno potvrđena.

Tony se već nekoliko puta pripremao za borbu s Khabibom, ali ona nikad nije održana. No, ovaj bi put to trebalo biti to, a gledatelji bi mogli uživati u jednom od najiščekivanijih mečeva u povijesti organizacije. Američki je borac pobijedio 'unutarnjeg demona' te je napokon spreman za borbu s Khabibom. Vratio se u oktogon ove godine te pobijedio Donalda Cerronea, a za 'dagestanskog orla' sprema nešto novo.

- Ne mogu vam reći previše toga, ali postoji jedna razlika u onome što su svi do sada radili i što ćemo mi. Svi ostali bježali su od borbe na podu s Khabibom. Kad bi završili dolje, svi su samo tražili ogradu preko koje bi se mogli vratiti na noge. Tony nije tip koji će napraviti tako nešto. On je netko tko će iz takve pozicije napasti i to je nešto na što Khabib nije naučio. Tražit će Tony zahvat i udarat će laktovima bez nekih velikih ambicija da se ustane. Naravno, pokušat će u početku borbu držati što duže na nogama i branit će rušenja. No, ako se rušenje dogodi, bit će spreman odgovoriti - objasnio je Bravo.

Khabib Nurmagomedov ima specifičan način borbe, a svjestan je toga Fergusonov trener koji smatra kako protivnik poput Dagestanca odgovara njegovom borcu.

Foto: Reuters

- Kad si borac koji konstantno ide na D'arce gušenje, to postane dio tebe i pristupaš im na drugačiji način. Tony je taj tip borca koji to može odraditi iz bilo kojeg kuta. Ako ga Khabib krene rušiti, morat će itekako paziti da Tony ne pripremi poziciju - zaključio je Bravo.

Svaki je borac dosad dva puta otkazivao borbu, možda će svakome ovo biti treća sreća. Trebali bi ući iu oktogon na proljeće iduće godine, ali dok nije službeno...