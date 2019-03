Ferrari dominantan u Bahreinu: Leclercu prvi 'pole' u karijeri!

Monežanin Charles Leclerc (21) iz Ferrarija pobjednik je kvalifikacija za Veliku nagradu Bahreina na stazi Sakhir, a uspjeh Ferrarija upotpunio je njegov momčadski kolega Nijemac Sebastian Vettel drugim najbržim vremenom.

