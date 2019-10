Ferrari 'zaspao' na početku, Bottas im je 'ukrao' pobjedu!

Pobjednik utrke za VN Japana je Valtteri Bottas u Mercedesu! Drugo mjesto pripalo je Sebastianu Vettelu u Ferrariju, a treće mjesto je osvojio Lewis Hamilton u drugom Mercedesu.

Alex Albon je došao do četvrte pozicije u Red Bullu, a Carlos Sainz je odličnom vožnjom došao do petog mjesta i puno bodova za McLaren. Charles Leclerc je u drugom Ferrariju došao do šeste pozicije nakon lošeg starta, Daniel Ricciardo u Renaultu je završio sedmi, a Pierre Gasly u Toro Rossu osmi. Krug desetorice zatvaraju Nico Hulkenberg u Renaultu i Lance Stroll u Racing Pointu.

Start utrke je prošao jako loše za dva Ferrarija jer su ‘zaspala’ te je Vettel odmah izgubio poziciju od Valtterija Bottasa. Uspio je zatvoriti Hamiltona za drugu poziciju, ali je iza njega došlo do kontakta između Leclerca i Verstappena. Max je išao s vanjske strane u drugi zavoj, a Charles je malo ‘izgubio’ bolid te se Nizozemac izvrtio i završio na začelju poretka.

LAP 1/53: Bottas gets a brilliant start and leads!



Drama behind as Verstappen and Leclerc tangle, and the Ferrari man tells the team his car has damage#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/JlW0yNLTbL