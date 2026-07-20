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BLAGI PAD 'VATRENIH'

Fifa je objavila novu ljestvicu! Evo koja je Hrvatska nakon SP-a

Piše HINA,
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Fifa je objavila novu ljestvicu! Evo koja je Hrvatska nakon SP-a
Foto: KEVIN SOUSA
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Hrvatska je pala na Fifinoj ljestvici i sada je 13. na svijetu, dok je Španjolska preuzela vrh od Argentine. Maroko i Meksiko skaču, Njemačka ispala iz top 10, a Norvežani su imali najveći skok

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Hrvatska nogometna reprezentacija pala je na novoj ljestvici Međunarodne nogometne federacije (Fifa) za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Fifa je objavila novu ljestvicu na kojoj je došlo do promjene na vrhu. Osvajači Mundijala Španjolci vratili su se na vrh ljestvice, dok je Argentina pala na drugo mjesto.

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Francuska i Engleska ostaju na trećem i četvrtom mjestu, unatoč tome što je 'gordi albion' u susretu za broncu porazio 'les bleuse'. Brazil se popeo na peto mjesto, dok je Maroko skočio na šestu poziciju, što je najbolji plasman u povijesti ove zemlje. Portugal je pao za dva mjesta, sada je sedmi, Belgija je osma zamijenivši mjesto s Nizozemskom, koja je deveta. Meksiko se popeo za četiri mjesta i probio se među 10 najboljih.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco
Foto: Hannah McKay

Njemačka je ispala iz 10 najboljih i pala na 12. mjesto, jedno mjesto ispred Hrvatske. Italija, koja se nije uspjela kvalificirati za Svjetsko prvenstvo, pala je na 15. mjesto. Norveška je ostvarila najveći napredak, skočivši za 12 mjesta na 19. mjesto nakon što je ušla u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Iduću ljestvicu Fifa će objaviti 7. listopada.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England
Foto: Mike Segar

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