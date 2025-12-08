Fifa je uvela posebno pravilo za SP koje će obradovati igrače...

Međunarodni nogometni savez (FIFA) objavio je kako će se na svim utakmicama Svjetskog prvenstva sljedeće godine sredinom svakog poluvremena koristiti trominutna pauza za hidrataciju igrača bez obzira na vremenske uvjete.

- U svakoj utakmici, bez obzira gdje se ona igrala, na otvorenom ili pod krovom, koristit će se pauza za hidrataciju. Suci će prekidati utakmice nakon 22 minute u svakom poluvremenu. Jasno, ako dođe do prekida zbog ozljede igrača u 20. ili 21. minuti te se on produži, tada se u dogovoru sa sucem pauza može iskoristiti u to vrijeme - objavila je Fifa.

KATAR 2022 - Susret Hrvatske i Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva u Katru | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Korištenje pauza za hidrataciju dio je nastojanja da se igračima pruže najbolji mogući uvjeti s obzirom na iskustva s prethodnih natjecanja.