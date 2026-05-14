Fifa otkrila izvođače prvog 'half time showa' u povijesti SP-a: Pop ikone i južnokorejski bend!

SAD će ovog ljeta, uz Kanadu i Meksiko, biti domaćin Svjetskog nogometnog prvenstva, prvog u povijesti s čak 48 reprezentacija. Ipak, Fifa nije stala samo na tome po pitanju noviteta za novi Mundijal, pa je tako, po uzoru na najpopularniji američki sportski događaj Superbowl, uvela glazbeni spektakl usred utakmice!

Tako će tijekom poluvremena nogomet pasti u drugi plan, a MetLife stadion u New Jerseyu bit će pozornica za kratki koncert na kojem će nastupiti legendarna pop pjevačica Madonna, a uz nju će biti i Shakira, koja je za SP 2010. u Južnoj Africi pripremila jednu od najpoznatijih nogometnih himni 'Waka Waka'.

Fifa je razmišljala i o mladim generacijama, pa će uz dvije pop ikone na pozornici biti i poznati južnokorejski boy band BTS. Zanimljivo, procudent glazbenog programa je Chris Martin, frontmen grupe Coldplay, koji dobro poznaje kako je nastupiti na poluvremenu sportskog spektakla. Naime, Martin je 2016. nastupio na Superbowlu uz Beyonce i Brunu Marsa.

Inače, Shakira je nedavno objavila službenu himnu Svjetskog prvenstva. Pjesma 'Dai Dai' tako se pridružila njezinom hitu iz 2010. godine, a dodajmo kako je kolumbijska pjevačica nastupala i na završnoj ceremoniji na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu s hitom 'La La La', kao i na zatvaranju Mundijala u Njemačkoj 2006. godine, kada je izvela svoj hit 'Hips Don't Lie'.