Shakira predstavila himnu za Svjetsko prvenstvo 'Dai Dai', poslušajte kako će ona zvučati

Kolumbijska pop ikona Shakira će svojim glasom obilježiti najveći svjetski nogometni događaj. Potvrdila je da će njezina nova pjesma "Dai Dai" biti službena himna Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Pjesma, koja je nastala u suradnji s nigerijskom afrobeats zvijezdom Burna Boyem, nestrpljivo se očekuje, a njezina premijera zakazana je za 14. svibnja. Vijest je izazvala veliko uzbuđenje među obožavateljima diljem svijeta, koji se nadaju još jednom globalnom hitu koji će definirati ljeto sporta i ponoviti uspjeh njezinih prijašnjih nogometnih himni.

Četiri godine kasnije, nastavila je svoj nogometni glazbeni put s pjesmom "La La La (Brazil 2014)", snimljenom za prvenstvo u Brazilu, koja je također ostvarila zapažen međunarodni uspjeh. Njezina povezanost s nogometom seže još i do 2006. godine, kada je na ceremoniji zatvaranja Svjetskog prvenstva u Njemačkoj nastupila sa svojim velikim hitom "Hips Don't Lie". Zbog ovih uspjeha, mnogi je s pravom nazivaju kraljicom himni Svjetskih prvenstava, a očekivanja za novu pjesmu su iznimno visoka.

Nova pjesma "Dai Dai" obećava energičnu i modernu zvučnu sliku koja spaja Shakirin prepoznatljivi latino-pop zvuk s globalno popularnim afričkim ritmovima. Glazbeni stil opisan je kao fuzija reggaetona i afrobeatsa, što ukazuje na želju da se stvori univerzalno privlačna himna za turnir koji će se po prvi put održati na tlu triju država. Sam naslov pjesme, "Dai Dai", može se prevesti kao "Idemo, idemo", što je prikladan i motivirajući poklič za sportsko natjecanje.

*uz korištenje AI-ja

Kako bi dodatno podigla uzbuđenje, Shakira je na svojim društvenim mrežama podijelila kratki isječak iz video spota za pjesmu. Snimljen je na jednoj od najpoznatijih nogometnih lokacija na svijetu, legendarnom stadionu Maracanã u Rio de Janeiru. U videu, pjevačica se pojavljuje sa službenom loptom Svjetskog prvenstva, nazvanom "Trionda", okružena energičnim plesačima. Odabir Brazila kao lokacije za snimanje ima snažnu simboliku, s obzirom na strast te zemlje prema nogometu i Shakirinu povezanost s prvenstvom koje se tamo održalo 2014. godine. Reakcije obožavatelja bile su trenutačne i izrazito pozitivne.

Društvene mreže preplavili su komentari podrške, a mnogi izražavaju nadu da će "Dai Dai" uspjeti ponoviti, ako ne i nadmašiti, nevjerojatan uspjeh pjesme "Waka Waka". Nedavni besplatni koncert koji je održala na plaži Copacabana pred gotovo dva milijuna ljudi samo potvrđuje njezinu golemu popularnost i sposobnost da okupi mase, što je ključan sastojak za uspješnu sportsku himnu koja treba odjeknuti u svim dijelovima svijeta.