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POLITIČKA PORUKA

Fifa naredila reprezentaciji tik uoči SP-a da promijeni dresove

Piše Josip Tolić,
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Fifa naredila reprezentaciji tik uoči SP-a da promijeni dresove
Foto: REUTERS/PIXSELL

FIFA šokirala Haiti: zabranila dresove zbog “politike” i natjerala ih na promjene tik pred SP! Navijači već razgrabili sporne komade

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Svega dan uoči početka Svjetskog nogometnog prvenstva i tri dana uoči prve utakmice protiv Škotske reprezentacija Haitija, koja se vraća na najveće natjecanje nakon 52 godine, mora izmisliti nove dresove. Naredila je to Fifa jer je smatrala da oni nose političku poruku.

Sporan dio dresa nalazio se na desnom boku, prikazivao je siluete inspirirane bitkom kod Vertieresa i haićanskom revolucijom 1803., čiji je vođa Jean-Jacques Dessalines otkinuo bijelu traku s francuske zastave kako bi stvorio novu za "prvu slobodnu crnačku republiku na svijetu". Neke je ta zastava asocirala na Poljsku, ali ipak nema nikakve veze s njom.

"Surađivali smo s Fifom kako bismo osigurali da dizajn ispunjava zahtjeve, proveli smo tražene izmjene tijekom obveznog postupka pregleda dresa. Surađivali smo s haićanskim savezom i htjeli smo stvoriti dres koji slavi ponos, otpornost i duh naroda. Konačni dizajn nije bio zamišljen kao politička poruka", poručio je proizvođač dresa, tvrtka Saeta.

Haićani su već igrali u "zabranjenim" dresovima u obje prijateljske utakmice protiv Novog Zelanda (pobjeda 4-0) i Peura (poraz 2-1) prije Fifine intervencije uoči službenog fotografiranja. Sva tri dresa sa spomenutim simbolom su rasprodana među navijačima i ne planiraju izdavati nove.

Zanimljivo, Haiti je imao problema sa sportskom opremom i na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini jer su slike dizajnerice Stelle Jean također bile povezane s revolucijom i kršile prava o dizajnu i izražavanju sportaša.

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