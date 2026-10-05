Bilić visi o koncu: nakon debakla s Engleskom 78 posto čitatelja traži odlazak, a novi krah protiv Španjolske mogao bi ga srušiti s klupe
Procurila imena dva kandidata za izbornika ako Bilić odstupi
Većina čitatelja 24sata, među 15.000 anketiranih, nakon debakla protiv Engleske na Rujevici (7-0) na pitanje treba li Slaven Bilić i dalje voditi hrvatsku reprezentaciju odgovorila je negativno, njih 78 posto, a 22 posto bilo je za ostanak. U HNS-u neće povlačiti tako drastične poteze nakon tri utakmice novog izbornika, ali su u javnost već procurile mogući scenariji nakon utakmice protiv Španjolske.
Treba li Bilić i dalje voditi "vatrene"?
Naime, u slučaju novog debakla na Poljudu, Slaven Bilić neće ostati izbornik. Sam će podnijeti ostavku, a čak i da to ne učini, HNS će mu se zahvaliti na suradnji i pronaći neko drugo rješenje, doznaju 24sata iz izbora bliskih vrhu Hrvatskoga nogometnog saveza. U međuvremenu, procurila su i imena dvojice kandidata ako do promjene izbornika doista dođe tijekom jeseni.
Prvi je kandidat, piše novinar Ivica Medo s portala Gol.hr, aktualni izbornik U-21 reprezentacije, nekadašnji pomoćnik Zlatka Dalića i reprezentativac Ivica Olić, koji je bio u kombinacijama za posao i kad je Dalić odlučio odstupiti. Njegove su navodne šanse oko 70 posto, dok 30 posto ima drugi kandidat, također bivši reprezentativac Nenad Bjelica, koji je ostavio dubok trag u Dinamu i trenutačno je bez posla.
Ako Bilić ode, tko treba voditi "vatrene"?
Prognozirajte rezultat Hrvatska - Španjolska:
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