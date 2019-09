Fifa objasnila zašto egipatski glasovi Salahu nisu bili važeći

Nakon što je Lionel Messi u ponedjeljak po šesti put proglašen nogometašem godine na Fifinoj svečanosti u milanskoj Scali, dogodila se još jedna mini-afera vezana uz svjetsku krovnu nogometnu organizaciju.

Skandal(čić) je krenuo iz tri smjera: Egipta, Nikaragve i Sudana iz kojeg je reagirao Hrvat, sudanski izbornik Zdravko Logarušić.

Logarušić tvrdi kako je glasao za Salaha, Manea i Mbappea, a Fifa tvrdi da je svoje glasove dao Messiju, van Dijku i Maneu. Kapetan Nikaragve Juan Barrera se oglasio rekavši da je za Messija glasao prošle godine, ali ne i ove.

Na sve je nalijepljena i treća priča, iz Egipta. Kapetan Ahmed Elmohamady i izbornik (tadašnji) Shawky Gharib glasali su za sunarodnjaka Salaha, ali... Njihovih glasova uopće nije bilo na popisu.

Sudan's Head Couch Zdravko Logarušić accused FIFA of changing his votes on The Best award, as they changed his vote for Salah, Mane, Mbappe, to Messi, Van Dijk, Mane. Probably happens to quite a few people but they don’t notice. @FIFAcom? pic.twitter.com/PKUOgMxM5o