Fifa opalila veliku kaznu Srbiji! S Albancima pred šačicom ljudi

Fifa je kaznila Srpski nogometni savez s 80.000 švicarskih franaka (85.422 eura) i naredila smanjenje kapaciteta za njihovu sljedeću kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo koju će igrati kod kuće zbog diskriminirajućeg ponašanja navijača tijekom poraza od Engleske 0-5 u Beogradu početkom rujna.

Fifin disciplinski odbor također je naveo u kazni da su navijači koristili lasere, neprimjerene geste i ometali prilikom izvođenja himne. Tako će, odlukom Fife, najmanje 20 posto sjedala za utakmicu Srbije protiv Albanije u Leskovcu biti zatvoreno, a kapacitet će biti svega 6500 ljudi.

Foto: Dimitrije Nikolic/ATAImages

"Nogometni savez Srbije poštivat će donesenu odluku i poduzeti sve mjere kako bi spriječio ponavljanje sličnih incidenata u budućnosti", priopćio je Srpski nogometni savez u utorak.

Srbija je već bila pod povećalom prije utakmice s Engleskom 9. rujna, koju su ugostili s 15 posto smanjenim kapacitetom, zbog ponašanja svojih navijača tijekom utakmice protiv Andore u lipnju.