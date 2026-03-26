Fifa potvrdila važne vijesti uoči SP-a: Evo koliko igrača izbornik Dalić može imati na popisu...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Do sada su se 23 igrača nalazila na popisu, ali za nadolazeći SP taj broj se povećao. Klubovi igrače moraju pustiti do 25. svibnja 2026., a izbornici konačan popis igrača moraju dostaviti do 30. svibnja

Do Svjetskog nogometnog prvenstva ostalo je još manje od tri mjeseca, a Fifa je potvrdila važnu vijest za sve izbornike. Naime, reprezentacije će imati pravo na prošireni popis od 26 igrača umjesto 23, kao što je do sada bio slučaj. Odluka o zadržavanju proširenih popisa zadržao se s prošlih velikih natjecanja zbog zdravstvenih stanja igrača i zgusnutog rasporeda utakmica. Na SP-u u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku igrat će se ukupno 104 utakmice. Nastupit će 48 reprezentacija, a prvenstvo počinje 11. lipnja i završava 19.srpnja.

Prošireni popis dobre su vijesti za stručne stožere koje čeka još zahtjevniji raspored, uz putovanja i moguće komplikacije na turniru. Osim toga, ta odluka im nudi bolje raspoređivanje minutaže

Nacionalni savezi morat će predati konačne popise igrača do 30. svibnja 2026. godine. Riječ je o strateškom datumu, postavljenom tek nekoliko tjedana uoči početka prvenstva. Klubovi igrače moraju pustiti do 25. svibnja 2026. Ova odluka ide u prilog izborniku Daliću koji može otvoriti više prostora za dati priliku mlađim igračima, ali istovremeno balansirati s iskusnima. 

