Dalić je među tri! Deschamps, Zidane ili on za trenera godine

Nakon što je Luka Modrić osvojio nagradu za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva u Rusiji, pa nakon toga i najboljeg igrača Europe, u izboru najboljeg trenera godine ušao je i Zlatko Dalić! Koliko god smo se nadali i priželjkivali ovakvom scenariju, nominacija Dalića potvrdila je da je hrvatski izbornik napravio sjajan posao. I svaka mu čast.

Na fifinoj listi prvi je Zlatko Dalić, uz čije ime stoji da je Hrvatsku prvi put u povijesti odveo do finala Svjetskog prvenstva i to svega devet mjeseci nakon što je prihvatio mjesto izbornika. Ne nakon dvije, tri ili pet godina, već nakon svega devet mjeseci. Na drugom mjestu je Didier Deschamps, koji je postao tek treći čovjek koji je osvojio Svjetsko prvenstvo kao igrač i trener, dok je kao treći nominiran Zinedine Zidane, koji je postao prvi trener s tri uzastopna naslova Lige prvaka i koji je na klupi Reala imao 70 posto pobjeda.

A, sad pogledajte koga je sve Dalić ostavio iza sebe. Massimiliana Allegrija s četiri uzastopne dvostruke krune, Pepa Guardiolu s prvim menadžerom koji je osvojio Premiership sa 100 bodova, Jürgena Kloppa, Diega Simeonea, Garetha Southgatea....

Usporedno s trenerom, Fifa je nominirala i finaliste za najboljeg svjetskog igrača godine. U tom izboru, kao i u onom za Uefinog najboljeg igrača godine, u uži izbor ušli su Luka Modrić, Cristiano Ronaldo i Mo Salah. Ronaldo se nije ni pošteno ni odljutio zbog Lukine nagrade u Monte Carlu, a već bi se mogao ponovno naljutiti ako hrvatski veznjak uzme i ovu nagradu. A kako se priča, Luka je prvi favorit i za ovu nagradu.

Foto: Mandoga Media/DPA/PIXSELL

Realno, Ronaldo i Salah vrlo su malo napravili na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Portugal je ispao već u osmini finala od Urugvaja, dok je Egipat ispao već u skupini. Luka je, to sad zna cijeli svijet, odveo Hrvatsku do finala Svjetskog prvenstva. S tim da to nije napravio sa Španjolskom, Brazilom ili Njemačkom, već s Hrvatskom, koju je malo tko vidio u finalu. Osima nas Hrvata, koji smo uvijek vjerovali u našu reprezentaciju. Bravo, Luka. A sad uzmi i ovu nagradu, pa nek' se Ronaldo ljuti koliko hoće...

Izbor će biti 24. rujna u Londonu. Držimo palčeve Daliću i Modriću... Uh, kako bi bilo lijepo da Hrvatska ima najboljeg igrača i najboljeg trenera svijeta. Ma, mora imati, zaslužili su...