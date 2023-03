Fifa u velikom problemu! Traže domaćina Svjetskom prvenstvu

Svjetsko nogometno prvenstvo za igrače do 20 godina igra se od 20. svibnja do 11. lipnja 2023. godine. Do početka smotre ostalo je 50-ak dana, a problem je samo što se ne zna gdje će se ono odigrati.

Naime, Fifa je oduzela domaćinstvo Indoneziji nakon što je guverner indonezijskog otoka Bali, na kojem se trebala održati ceremonija izvlačenja grupa, zabranio ulazak predstavnicima Izraelcima, koji sudjeluju u turniru.

Inače, Indonezija ne održava diplomatske odnose s Izraelom, a prema istraživanju BBC-a iz 2017. čak 64% stanovnika Indonezije imalo je negativne stavove prema Izraelu, dok je tek 9% imalo pozitivne.

Foto: WILLY KURNIAWAN

"U trenutnoj situaciji, Fifa je odlučila Indoneziji uskratiti pravo domaćinstva U20 Svjetskog prvenstva. Novi domaćin turnira će biti objavljen uskoro, a termin se neće mijenjati", priopćila je krovna svjetska nogometna organizacija.

Želju za domaćinstvom izrazila je Argentina, a zainteresirani su Peru i Katar. Potonjoj državi svakako ne idu u prilog izrazito visoke temperature tijekom svibnja i lipnja.

- Svi poznajemo argentinski nogomet i on sigurno može ugostiti natjecanje ove razine. Ima još zemalja koje su također pokazale interes, ali kao kandidat, s državnim jamstvima i drugim detaljima, Argentina je prvi favorit. Odluku ćemo donijeti u roku od dva ili tri dana - kazao je Gianni Infantino, predsjednik Fife.

Foto: CESAR OLMEDO

Inače, prethodno izdanje U20 SP-a održano je 2019. u Poljskoj, a slavila je Ukrajina koja je u finalu pobijedila Južnu Koreju. Ovo izdanje trebalo se odigrati u Indoneziji prošle godine, no odgođeno je zbog pandemije koronavirusa.

Najčitaniji članci