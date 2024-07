Fifa uvela novi eksperiment za Olimpijske igre. Zašto utakmice imaju po 15 minuta nadoknade?

Muški olimpijski nogometni turnir počeo je u srijedu u Francuskoj i već izazvao prvorazredni skandal zbog 90-minutnog prekida utakmice između Argentine i Maroka u Saint-Etienneu koja je, činilo se, završena golom "gauča" za 2-2 u 106. minuti, a onda je VAR taj gol poništio nakon sat i pol pauze zbog upada marokanskih navijača na teren i korištenja pirotehnike. Nakon što se cijeli stadion ispraznio, ostavio je pobjedu Marokancima (2-1) i šokirao Argentince.

Pokretanje videa... 06:55 Pripreme za Olimpijske igre u Parizu | Video: Reuters

Nogomet na Olimpijskim igrama nije osobito atraktivan jer se ne nalazi u Fifinu terminu pa klubovi nisu obvezni puštati igrače, ograničen je na U-23 momčadi uz trojicu starijih, ali može poslužiti za eksperimentiranje oko novih pravila. Jedno takvo uvela je Fifa i vratila nas u vremena Svjetskog prvenstva u Katru koje je imalo netipično duge sudačke nadoknade, za razliku od Eura u Njemačkoj gdje su suci, izuzev utakmice Hrvatske i Italije u grupnoj fazi, uglavnom pokazivali relativno manji broj dodanih minuta.

Gledajući i prva i druga poluvremena, osam utakmica prvog kola imale su čak 97 minuta sudačke nadoknade, odnosno u prosjeku više od 12 po utakmici! Najduže se, po 17 minuta, igralo na utakmicama Argentine i Maroka, odnosno Gvineje i Novog Zelanda (1-2).

Sudačke ekipe, među kojima je i Hrvat Ivan Bebek, koji je bio u VAR sobi na utakmici Iraka i Ukrajine u Lyonu (2-1), putem VAR tehnologije koriste štopericu koja računa potrošeno vrijeme na razne prekide u igri kako bi pravednije nadoknadila izgubljeno, piše novinar argentinske televizije TyC Sports Hugo Balassone. Ovaj bi turnir trebao poslužiti kao proba za primjenu na budućim velikim natjecanjima. Čiste igre na utakmici Argentine i Maroka bilo je 54 minute i 27 sekundi, što je daleko ispod Fifinih želja.

No gledajući istraživanje nogometnog instituta CIES iz 2018., čak je i liga s najvećom minutažom čiste igre u prosjeku po utakmici u Europi računajući nacionalna prvenstva i europska natjecanja, švedska liga, u tom rangu (54 minute i 21 sekundu). HNL je po tom kriteriju bio na 21. mjestu s prosjekom od 49 minuta i osam sekundi. Očito u krovnoj nogometnoj organizaciji imaju ambiciozne planove, a to bi moglo dovesti do utakmica koje standardno traju duže od 100 minuta.