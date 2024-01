Luka Modrić u užem izboru za najbolju postavu 2023. godine

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić nalazi se među 23 nogometaša u izboru za najbolju postavu svijeta sastavljenu od 11 igrača, priopćila je u srijedu svjetska udruga profesionalnih nogometaša Fifpro.

Fifpro bira najboljih jedanaest igrača u 2023. godini na temelju glasova 28.000 profesionalnih nogometaša, njenih članova.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Modrić na Kutiji šibica

Pokretanje videa ... modrić s druge strane | Video: 24sata/Video

Modriću, 38-godišnjem igraču Real Madrida, u veznom redu konkuriraju mlađi klupski kolege Jude Bellingham i Federico Valverde, zatim trojac iz Manchester Citija - Kevin de Bruyne, Rodri i Bernardo Silva - te Barcelonin veznjak Ilkay Gündoğan.

Od tih sedam veznih igrača u najboljem sastavu naći će se trojica.

Uz njih će biti izabran golman, trojica braniča i trojica napadača. Preostalo mjesto otići će idućem igraču s najviše dobivenih glasova bez obzira na poziciju.

Fifpro će objaviti izabranu jedanaestoricu 15. siječnja u Londonu tijekom ceremonije dodjele Fifine nagrade "The Best". Modrić je šest puta bio izabran u najbolju momčad svijeta po Fifprou, od 2015. do 2019. pa 2022.

Igrače se ocjenjuje prema njihovoj izvedbi od prosinca 2022. do kolovoza 2023.

Najviše kandidata, njih osam, ima engleski i europski prvak Manchester City. Na drugom mjestu je Real Madrid sa sedmoricom aktualnih igrača.

Finalisti u izboru Fifa Fifpro 2023.:

Golmani

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgija)

(Real Madrid, Belgija) Ederson (Manchester City, Brazil)

(Manchester City, Brazil) Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentina)

Braniči

Ruben Dias (Manchester City, Portugal)

(Manchester City, Portugal) Virgil van Dijk (Liverpool, Nizozemska)

(Liverpool, Nizozemska) Éder Militão (Real Madrid, Brazil)

(Real Madrid, Brazil) Antonio Rüdiger (Real Madrid, Njemačka)

(Real Madrid, Njemačka) John Stones (Manchester City, Engleska)

(Manchester City, Engleska) Kyle Walker (Manchester City, Engleska)

Veznjaci

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid, Engleska)

(Borussia Dortmund/Real Madrid, Engleska) Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgija)

(Manchester City, Belgija) Ilkay Gündoğan (Manchester City/Barcelona, Njemačka)

(Manchester City/Barcelona, Njemačka) LUKA MODRIĆ (REAL MADRID, HRVATSKA)

(REAL MADRID, HRVATSKA) Rodri (Manchester City, Španjolska)

(Manchester City, Španjolska) Bernardo Silva (Manchester City, Portugal)

(Manchester City, Portugal) Federico Valverde (Real Madrid, Urugvaj)

Napadači