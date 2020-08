Uz ovu \u010detvorku u samoizolaciju \u0107e jo\u0161 dvojica igra\u010da koja su bila\u00a0u bliskom kontaktu s pozitivnima.

<p><strong>Filip Bradarić</strong> (28) pozitivan je na korona virus! Hrvatski reprezentativac među četiri je igrača <strong>Cagliarija</strong> čiji su nalazi na korona virus pozitivni, objavio je talijanski klub.</p><p>Uz Bradarića isto je snašlo i<strong> Lucu Ceppitellija, Alberta Cerrija te Kirila Despodova</strong> koji se prvi zarazio tijekom odmora u Bugarskoj, dok su ostali virus vjerojatno pokupili na Sardiniji.</p><p>Uz ovu četvorku u samoizolaciju će još dvojica igrača koja su bila u bliskom kontaktu s pozitivnima.</p><p>Cagliari je trebao u četvrtak započeti pripreme za novu sezonu u Aritzu, no zbog novonastale situacije ostat će u svom kampu u Asseminiju do daljnjega.</p><p>Bradarić je još jedan u nizu hrvatskih nogometaša u inozemstvu koji su se zarazili korona virusom. Prije nekoliko dana <strong>Šime Vrsaljko</strong> u Atletico Madridu dobio je pozitivan nalaz, kao i <strong>Josip Juranović</strong> u Wisli.</p><p>Bivši igrač<strong> Hajduka i Rijek</strong>e proteklu je polusezonu proveo na posudbi u <strong>Celti Vigo </strong>i vratio se u Cagliari. Odigrao je u La Ligi 14 utakmica, no izbornik<strong> Zlatko Dalić</strong> nije ga uvrstio na popis za Ligu nacija, pa Bradarić neće voditi utrku s vremenom za okupljanje "Vatrenih" 31. kolovoza.</p>