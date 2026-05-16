Filip Zubčić se oženio: Procurili prvi kadrovi s vjenčanja u Istri

Hrvatski skijaš Filip Zubčić i Ana Vukoja vjenčali su se u Istri, a prvi kadrovi s proslave već kruže mrežama. Za prvu bračnu pjesmu odabrali su klasik Olivera Dragojevića. Mladenci zasad nisu sami objavili fotografije, ali Filipova sestra Tamara Zubčić podijelila je dio atmosfere na društvenim mrežama.

Na kadrovima se vidi prvi ples okružen dimom, toplim svjetlima i uzvanicima koji su mobitelima bilježili romantičan trenutak. Za prvu bračnu pjesmu odabrali su 'Ne mogu ti reći' Olivera Dragojevića, a prizori s proslave izgledali su poput scene iz romantičnog filma.

Ana je za crkveno vjenčanje odabrala elegantnu dugu vjenčanicu, a za opušteniji večernji dio presvukla se u kratku bijelu haljinu u kojoj je zaplesala s Filipom pred obitelji i prijateljima.

Zubčić i Vukoja zaručili su se prošlog ljeta nakon četiri godine veze, a vijest su objavili na Instagramu i izazvali val čestitki. Ana je diplomirana kineziologinja, a Filip je ranije isticao koliko mu znači to što razumije zahtjevnu sportsku karijeru.