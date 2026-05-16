Obavijesti

Sport

Komentari 2
SKIJAŠ PRONAŠAO SREĆU

Filip Zubčić se oženio: Procurili prvi kadrovi s vjenčanja u Istri

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 1 min
Filip Zubčić se oženio: Procurili prvi kadrovi s vjenčanja u Istri
Zagreb: Svečana dodjela nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Filip Zubčić i Ana Vukoja vjenčali su se u Istri, a s proslave su već procurili prvi kadrovi, a za prvu bračnu pjesmu odabrali su hit Olivera Dragojevića

Admiral

Hrvatski skijaš Filip Zubčić i Ana Vukoja vjenčali su se u Istri, a prvi kadrovi s proslave već kruže mrežama. Za prvu bračnu pjesmu odabrali su klasik Olivera Dragojevića. Mladenci zasad nisu sami objavili fotografije, ali Filipova sestra Tamara Zubčić podijelila je dio atmosfere na društvenim mrežama.

Foto: Instagram/

Na kadrovima se vidi prvi ples okružen dimom, toplim svjetlima i uzvanicima koji su mobitelima bilježili romantičan trenutak. Za prvu bračnu pjesmu odabrali su 'Ne mogu ti reći' Olivera Dragojevića, a prizori s proslave izgledali su poput scene iz romantičnog filma.

Foto: Instagram/

Ana je za crkveno vjenčanje odabrala elegantnu dugu vjenčanicu, a za opušteniji večernji dio presvukla se u kratku bijelu haljinu u kojoj je zaplesala s Filipom pred obitelji i prijateljima.

Foto: Instagram/

Zubčić i Vukoja zaručili su se prošlog ljeta nakon četiri godine veze, a vijest su objavili na Instagramu i izazvali val čestitki. Ana je diplomirana kineziologinja, a Filip je ranije isticao koliko mu znači to što razumije zahtjevnu sportsku karijeru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
FOTO Schweini je prošlost, Ana Ivanović sad ljubi tajanstvenog muškarca! 'Ne razdvajaju se'
RODILA SE NOVA LJUBAV

FOTO Schweini je prošlost, Ana Ivanović sad ljubi tajanstvenog muškarca! 'Ne razdvajaju se'

Prema pisanju Nijemaca, Ana je ta koja je odlučila stati na kraj devetogodišnjem braku, a par se razveo u 2025. godini. Srpski mediji pišu kako proslavljena tenisačica sada ljubi tajanstvenog muškarca, koji je uselio u njezinu vilu u Španjolskoj
FOTO Vinicius 'dobio nogu' dan nakon što ga je draga gledala iz VIP lože! 'Dopuštam si da živim'
PUKLA LJUBAV

FOTO Vinicius 'dobio nogu' dan nakon što ga je draga gledala iz VIP lože! 'Dopuštam si da živim'

Završila je ljubavna priča koja je intrigirala mnoge! Virginia Fonseca potvrdila je prekid s nogometašem Real Madrida, Viniciusom Jr. Kraj romanse potvrdila je emotivnim pismom na Instagramu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026