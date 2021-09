Kimi Raikkonen (41) u mirovinu, Valtteri Bottas (32) u Alfa Romeo, a George Russell (23) u Mercedes! Tako bi trebala izgledati kadrovska križaljka na gridu nakon što je službeno objavljeno kako će Alfa Romeo zamijeniti legendarnog Finca za Finca.

Dugo se govorilo o tome da bi Mercedes mogao zamijeniti Bottasa, postavljalo se pitanje je li to realno rješenje pošto se Finac pokazao kao poslušni drugi vozač i netko tko će radit za momčad, a također se propitkivalo hoće li Lewis Hamilton onda imati preveliku konkurenciju u mladom Russellu.

Njegov prelazak u Mercedes još nije službeno objavljen, ali Sky Sports prenosti da bi to trebalo biti riješeno do kraja tjedna. Bottas je slavio u devet utrka te je imao 17 pole positiona u 92 nastupa u bolidu Mercedesa. Na posljednjoj je utrci u Nizozemskoj Bottas završio treći, ali je izazvao pomutnju nekoliko krugova prije kraja.

Naime, na radio mu je rečeno da ne postavlja najbrži krug nakon što je imao najbolje vrijeme u prva dva sektora, Valtteri je usporio, ali ne dovoljno te je srušio do tad najbolje vrijeme Lewisa Hamiltona. Na to su morali reagirati iz Mercedesa te su povukli Lewisa na soft gume, a on je u zadnji čas uspio stići do najboljeg kruga.

Teško da je to bio okidač jer se već dugo govori o zamjeni u Mercedesu, ali vjerojatno je Finac odlučio napraviti po svome. Do kraja sezone ima još vjerojatno devet utrka i pitanje je kako će se ponašati Bottas nakon svega pa možda vidimo i pravo natjecanje u Mercedesu.